Ismaninger Handballerinnen wollen es dem Spitzenreiter schwer machen.

Von: Guido Verstegen

Volle Konzentration: Ismaning (Teresa Pfründer beim Wurf) will es Haunstetten schwer machen. © Gerald Förtsch

Handelt sich der Tabellenführer der Bayernliga-Südstaffel die erste Saison-Niederlage ein? Wenn es nach den Handballerinnen des TSV Ismaning geht, ist die Antwort klar: Der TSV Haunstetten II wird’s am Samstag (17.30 Uhr) so richtig schwer haben und lässt die Punkte im besten Falle in der Isarena.

Ismaning – Die Pflichtaufgabe am Ende einer langen Corona-Zwangspause haben die Isar Devils am vergangenen Wochenende beim 31:15 gegen Schlusslicht HSG Freising-Neufahrn erledigt, jetzt wartet mit der Partie gegen den Spitzenreiter das komplette Kontrastprogramm. Es ist das erste Duell des TSV Ismaning mit dem TSV Haunstetten II in dieser Spielzeit, entsprechend groß sind Anspannung und Vorfreude beim aktuellen Tabellenvierten. „Bei denen stimmt die Mischung – drei, vier Spielerinnen mit reichlich Drittliga-Erfahrung, dazu Talente aus der Jugend-Bundesliga“, sagt Bernd Dreckmann.

Der TSV-Coach hat eigentlich nur einen Wunsch: Dass die Mannschaft so aufdreht, wie sie das in der ersten Viertelstunde des Freising-Spiels getan hat. Da spielten die Ismaningerinnen den Gegner förmlich an die Wand, und waren dann angesichts der erdrückenden Dominanz wohl selbst überrascht, mutmaßt Dreckmann.

Und so war der 63-Jährige unter der Woche dann auch hin- und hergerissen, versuchte es schließlich mit mehr Zuckerbrot als Peitsche. Zum einen hat das Team die Qualität, um jeden Bayernliga-Konkurrenten zu besiegen – was ja für die eigene Klasse spricht. Zum anderen darf es eben auf keinen Fall nachlassen, muss die volle Konzentration über einen deutlich längeren Zeitraum hochhalten. „Gegen Haunstetten gibt es da garantiert ein böses Erwachen“, sagt Dreckmann. „Wir müssen einfach Killerinstinkt zeigen.“

Die zuletzt überzeugende Michelle Köbrich fällt wegen eines grippalen Infekts aus, dafür kehrt Verena Weber in den Kader zurück, und auch Elena Kohde wird wieder deutlich mehr Spielzeit bekommen. Das Sechs-Punkte-Spiel kann also kommen: Nach dem holprigen Start in die Saison sind die Isar Devils im Rennen um einen Playoff-Platz als Vierter mit dabei, können aber bei aktuell schon fünf Minuszählern auch schnell wieder den Anschluss verlieren. Ein Sieg gegen den Spitzenreiter wäre also Gold wert und könnte obendrein so etwas wie ein Brustlöser für die Restrunde sein.

Dass der TSV Haunstetten II ebenfalls schon auf Betriebstemperatur ist, zeigte er am vergangenen Wochenende, als er den Rangzweiten TSV EBE Forst United beim 27:21 zum zweiten Mal in dieser Saison bezwang. Dreckmann: „Wir haben intensiv trainiert. Unsere Chancen stehen bei 50:50.“