Handballparty in Ismaning

Von: Patrik Stäbler

Beste Stimmung in voller Halle: Rund 500 Zuschauer sehen das Landesliga-Spitzenspiel in der Isarena zwischen Ismaning und Simbach. © Gerald Förtsch

Die Isar Devils haben im Spitzenspiel der Handball-Landesliga gegen den TSV Simbach ihre beste Saisonleistung abgerufen. Das Team von Christoph Ilg gewinnt 34:27 und liegt ganz klar auf Kurs Bayernliga.

Ismaning – 45 Sekunden vor der Schlusssirene läuft Marius Schachinger nach einem Ballverlust des TSV Ismaning allein auf Torwart Marcelo Miranda-Jahn zu. Der Rückraummann des TSV Simbach hat alle Zeit der Welt, guckt sich den Keeper aus und feuert die Kugel ins rechte Eck. Doch dann – als hinge sein Fuß an einem Marionettenfaden – schnellt plötzlich das Bein von Miranda-Jahn in die Höhe. Und mit einem formidablen Blitzreflex macht der Ismaninger Keeper auch diese Großchance zunichte.

Ismaning lässt sich nicht stoppen: Tom Notz spielt im Fallen auf Jan Zobel; hinten meldet sich Lars Nickel. © Gerald Förtsch

Nun ist diese Aktion in der Schlussminute für den Ausgang des Spitzenspiels der Landesliga Mitte-Ost völlig irrelevant – dazu sind die Ismaninger bis hierhin viel zu überlegen gewesen. Und doch symbolisieren des Torwarts Glanztat sowie Yannick Teschners Tor zum 34:27-Endstand dreißig Sekunden später recht gut die Kräfteverhältnisse an diesem Tag. Denn statt des allseits erwarteten Top-Duells zweier Aufstiegsaspiranten sehen die Zuschauer in der Isarena eine bisweilen fast schmerzhaft einseitige Partie.

„Wir waren sechzig Minuten die bessere Mannschaft“, bilanziert Ismanings Trainer Christoph Ilg nach dem achten Sieg in Serie. Und weiter: „Das war heute unsere beste Leistung in dieser Saison.“ Sollten die Isar Devils in den restlichen vier Partien auch nur annähernd so auftreten, dann wird in der nächsten Spielzeit erstmals seit mehr als vier Jahren wieder Bayernliga-Handball in Ismaning zu sehen sein. „Klar schaut es jetzt gut aus für uns“, kommentiert Ilg die Tabelle, die seine Mannschaft mit nunmehr drei Minuspunkten vor Simbach anführt. „Aber wir haben noch schwierige Spiele vor uns“, warnt der Coach. „Das wird alles andere als ein Selbstläufer.“

Wobei Ilg nach dem Triumph im Spitzenspiel weniger nach vorne, sondern lieber zurückblicken will – zum einen auf die Gala seines TSV, zum anderen auf die Stimmung in der Halle. Denn dort sorgen an diesem Abend an die 500 Zuschauer – darunter auch fast 100 aus Simbach – für eine bis dato ungehörte Lautstärke in der 2021 eröffneten Isarena. Wobei es nach drei Minuten einige Momente lang deutlich leiser wird. Denn da schicken die Schiedsrichter Florian Elsinger per Roter Karte vom Feld, nachdem der Kapitän der Ismaninger bei einer Abwehraktion einen Gegner im Gesicht erwischt hat. „Das war erst mal eine Hiobsbotschaft“, sagt Ilg. Allein sein Team lässt sich davon nicht beeindrucken. Vor allem Yannick Teschner trifft in der Anfangsphase so zielsicher, als hätte er eine Fernbedienung für den Handball in der Hosentasche. Er hat damit maßgeblichen Anteil an der 9:6-Führung nach einer Viertelstunde, in der auch Marcelo Miranda-Jahn mehrfach glänzend pariert.

Ab dem 12:9 legen die Isar Devils dann einen Zwischenspurt hin, den erst die Pause unterbricht - beim Stand von 18:11. Und da sich auch nach dem Wechsel wenig an der Dominanz der Hausherren ändert, müssen die immer lauter werdenden Heimfans zu keinem Zeitpunkt mehr um den Sieg ihrer Mannschaft bangen. Nach Miranda-Jahns letzter Parade und dem finalen Treffer von Teschner leuchtet am Ende ein 34:27 auf der Anzeigetafel auf, durch das die Ismaninger die Tür zur Bayernliga weit aufstoßen.

TSV Ismaning – TSV Simbach 34:27 (18:11)

Ismaning: Miranda-Jahn, Mayr – Teschner (9), Neubauer (7), Notz (7/4), Zobel (3), Nickel (2), Simon (2), Mansaré (2), Schwetz (1), Braun (1), Baierlein, Elsinger, Lattner.

Begeisterung wie in alten Zeiten

Ismaning – Hätte ihn zu Beginn dieser Spielzeit jemand gefragt, ob er nächste Saison in der Bayernliga antreten wolle – Markus Neubauer hätte wohl abgewunken, das sagt er selbst. Schließlich ist der 27-Jährige mit dem TSV Ismaning bereits zweimal in die vierthöchste Spielklasse aufgestiegen; zudem hat der IT-Spezialist beruflich viel zu tun. „Und dann auch noch an den Wochenenden quer durch Bayern zu fahren, das wäre mir zu viel geworden“, sagt Neubauer.



Doch seine Meinung hat sich im Laufe dieser Landesligasaison gewandelt – ebenso wie die Leistungen der Isar Devils. So startete der selbsternannte Aufstiegsaspirant zwar mit drei Siegen, danach aber verlor er in Simbach und kam gegen Sauerlach nicht über ein Remis hinaus. Dazu leisteten sich die Ismaninger in fast allen Partien rätselhafte Schwächephasen, wodurch sie sich regelmäßig selbst in die Bredouille brachten.



„Wir waren am Anfang als Mannschaft einfach noch nicht eingespielt“, ist Markus Neubauer überzeugt. Doch mit Beginn dieses Jahres ging ein Ruck durch die Mannschaft: Woche um Woche trat sie nun stärker und souveräner auf, holte acht Siege in Serie und fegte zur Krönung den Aufstiegsrivalen aus Simbach mit 34:27 aus der Isarena – vor fast 500 Zuschauern.



Die Stimmung auf den Rängen in diesem Spitzenspiel, sie hat auch Markus Neubauer an jene Zeiten erinnert, in denen der TSV unter Trainer Rudi Heiss in der Bayernliga mitmischte und bei Heimspielen in der Realschulhalle kaum einen Tribünenplatz leer blieb. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt der Linksaußen mit Blick auf die Zuschauerresonanz. „Allerdings geht da noch mehr.“



Etwa nächste Saison? Wieder in der Bayernliga? „Wir können uns bloß noch selber ein Bein stellen“, sagt Neubauer über die Aufstiegsambitionen seines Teams. Und sollte es in die Bayernliga gehen, dann würde auch er nächste Saison dort auflaufen – allem Aufwand zum Trotz: „So wie der Zusammenhalt in der Mannschaft gerade ist“, sagt Markus Neubauer, „kann ich mir nicht vorstellen, da nicht mit dabei zu sein“. (ps)