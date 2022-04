TSV Ismaning: Handballtrainer Christoph Ilg macht doch weiter

Von: Patrik Stäbler

Auf ein weiteres Jahr: Der Ismaninger Trainer Christoph Ilg (links) und Alexander Novakovic, Sprecher der Handballabteilung. © TSV Ismaning

Mitten im Saisonendspurt der Handball-Landesliga, in dem sein TSV Ismaning noch um Meisterschaft und Aufstieg ringt, legt Trainer Christoph Ilg eine überraschende Rolle rückwärts hin. Nur wenige Wochen, nachdem er seinen Abschied im Sommer angekündigt hat, kassiert der 30-Jährige diesen Beschluss nun wieder. So werden Ilg und Co-Trainer Florian Nortz die Isar Devils auch nächste Saison betreuen – und zwar unabhängig davon, ob das Team den Sprung in die Bayernliga schafft oder weiterhin in der Landesliga spielt.

Ismaning – Ursächlich für seinen Sinneswandel sei vor allem die schwierige Suche nach einem Nachfolger gewesen, sagt Ilg. „Es gab Gespräche, die teilweise auch weit fortgeschritten waren.“ Doch diese hätten sich dann zerschlagen. „Die Prämisse war immer, dass ich das Team in gute Hände gebe“, betont der Trainer. „Und nachdem es mit der 1A-Lösung nicht geklappt hat, wollte ich keine 1B-Lösung.“ Folglich hätten sein Co-Trainer und er ihre Entscheidung aus dem Winter revidiert. Damals hatte Ilg noch betont, dass er „ein paar Jährchen Pause“ machen wolle, um mehr Zeit fürs Privatleben zu haben.

Als Mitglied der Abteilungsleitung, das den Sportbetrieb Herren verantwortet, werde er dem TSV aber erhalten bleiben, kündigte Ilg seinerzeit an. In dieser Funktion war er in der Folge auch federführend bei der Suche nach seinem Nachfolger. Da diese jedoch nicht so lief wie gewünscht, macht der B-Lizenz-Inhaber nun also weiter – jedoch bloß als Trainer. Den Posten in der Abteilungsleitung werde er dagegen am Saisonende abgeben, kündigt Ilg an. Sein Nachfolger in diesem Amt stehe noch nicht fest. Ihm wird dann die komplizierte Aufgabe zuteil werden, nach einem Trainer für das Männerteam zu suchen. Denn wie Ilg betont, wolle er lediglich noch eine weitere Saison dranhängen.

Ob er in dieser einen Landes- oder einen Bayernligisten trainieren wird, ist noch ungewiss. Mit einer Bilanz von 23:3 haben die Isar Devils derzeit die beste Ausgangslage im Aufstiegskampf. Einzig verbliebener Rivale ist der TSV Simbach, der 24:4 Zähler aufweist und an diesem Samstag um 19.30 Uhr zum Aufstiegskracher in Ismaning gastiert. Dass sein Rücktritt vom Rücktritt die Mannschaft vor diesem wichtigen Spitzenspiel verunsichern könnte, glaubt Ilg nicht. „Davor habe ich gar keine Angst“, betont er. „Die Jungs sind extrem gefestigt und zurzeit alle wie im Tunnel.“ Und: Als er dem Team am vergangenen Wochenende seinen Entschluss mitgeteilt habe, seien die Reaktionen der Spieler durchweg positiv gewesen, so Ilg. (PATRIK STÄBLER)