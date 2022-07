„In Prag sind wir jetzt echt durchgestartet“

Von: Guido Verstegen

Lars Nickel vom TSV Ismaning/Beach & Da Gang. © Kenny Beele

Bei der IHF Global Trophy in Danzig war Anfang des Monats nach einer Final-Niederlage gegen Weltmeister Kroatien Platz zwei herausgesprungen, jetzt triumphierte das deutsche Beachhandball-Nationalteam der Männer erstmals bei der EHF Championship. Die Mannschaft mit Lars Nickel (TSV Ismaning/Beach & Da Gang) und Johannes Stumpf (zuletzt TuS Fürstenfeldbruck/THC EhDrin Ismaning) qualifizierte sich mit dem Erfolg in Prag für die Europameisterschaft 2023.

Herr Nickel, der neue Chefcoach Marten Franke hat seine erste große Bewährungsprobe bestanden und die neu formierte DHB-Auswahl als Turniersieger zur EM 2023 geführt. Wie weit ist die Mannschaft denn schon?

Schwer zu sagen. Auf jeden Fall haben wir in den vergangenen sechs Monaten sehr intensiv gearbeitet und alles dafür getan, um uns als Mannschaft zu finden. Der zweite Platz in Danzig hat uns schon gezeigt, dass die Richtung stimmt – im Endspiel gegen Weltmeister Kroatien waren wir lange auf Augenhöhe und erst im Shoot-Out unterlegen. In Prag sind wir jetzt echt durchgestartet und genießen den Erfolg natürlich. Aber trotz des sicherlich gewachsenen Selbstvertrauens haben wir noch einen langen Weg vor uns.

In der Vorrunde gab’s nur die eine Niederlage in der zweiten Partie gegen Schweden, schon vor dem abschließenden Gruppenspiel mit dem 2:0 gegen Polen war das EM-Ticket sicher. Im Halbfinale und im Endspiel wurde es dann richtig spannend, zweimal ging es in den Shoot-Out.

Leider konnte ich dann nicht mehr aktiv eingreifen. Ich konzentriere mich eben voll auf meine Abwehrarbeit, und so waren mir bei den Nervenkrimis die Hände gebunden. Am Ende hat uns vor allem auch Moritz Ebert mit starken Paraden gerettet. Das 2:1 gegen die Ukraine war sicher ein schwieriges Spiel…

…und beim 17:21, 17:12, 9:6 echt eng. Die beste Leistung des Turniers hat die Mannschaft nach Meinung von Trainer Franke dann ausgerechnet beim 2:1 (22:25, 28:25, 8:6) im Finale gegen Ungarn abgeliefert.

Stimmt! Doch auch da haben wir’s so richtig spannend gemacht und Moritz hat den entscheidenden letzten Wurf pariert. Aber wir hatten uns ein klares Ziel gesetzt und das war die Qualifikation. Das haben wir geschafft, und jetzt muss es unser Anspruch sein, im Mai 2023 in Portugal unter den besten acht Teams mitzuspielen.

(Interview: Guido Verstegen.)