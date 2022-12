TSV Ismaning: Kurt Neumaier neuer Trainer bei den Handballern

Von: Patrik Stäbler

Hier kommt Kurt: Trainer Neumaier (links) und Abteilungssprecher Alexander Novakovic vereinbaren eine Zusammenarbeit vorerst für den Rest der Saison. © TSV Ismaning

Kurt Neumaier soll die Handballer des TSV Ismaning zum Klassenerhalt in der Bayernliga führen. Wie der Verein wenige Tage nach dem letzten Vorrundenspiel mitteilt, wird der 60-Jährige die Mannschaft bis zum Saisonende übernehmen. Neumaier tritt damit die Nachfolge von Christoph Ilg an, der Anfang Dezember nach einer 17:30-Heimniederlage gegen Anzing überraschend zurückgetreten war, ebenso wie sein Co-Trainer Florian Nortz.

Ismaning – In den letzten zwei Spielen der Vorrunde hatten der zurzeit verletzte Rückraumspieler Jan Zobel und A-Jugend-Trainerin Elke Haeffner das Team interimsweise gecoacht. Trotz eines Siegs über Haunstetten bei ihrem Debüt platzten an diesem Spieltag die letzten Hoffnungen der Isar Devils auf die Playoffs und damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Als Tabellensechster muss der Aufsteiger ab dem 21. Januar in den Playdowns um den Ligaverbleib kämpfen, was ein schwieriges Unterfangen wird. Denn von acht Mannschaften steigen am Saisonende vermutlich sechs Teams in die Landesliga ab.

Die Strukturen sind jetzt wieder bayernligareif, und wir sind davon überzeugt, dass es die Mannschaft ebenfalls ist.

Für die Mission Klassenerhalt setzt der TSV nun also auf Kurt Neumaier. „Die Situation nach dem kurzfristigen Abschied der bisherigen Trainer war alles andere als leicht“, sagt Alexander Novakovic, Sprecher der Abteilungsleitung. Doch in Neumaier habe man einen Mann mit „großem Erfahrungsschatz“ gefunden, sowohl als Spieler als auch als Trainer. „Die Strukturen sind jetzt wieder bayernligareif“, betont Novakovic, „und wir sind davon überzeugt, dass es die Mannschaft ebenfalls ist“.

Aus diesem Team kennen in Markus Winkler und Marc Gottschall zwei Akteure den neuen Coach aus gemeinsamen Zeiten beim TuS Fürstenfeldbruck II. Zuletzt war Kurt Neumaier beim Landesligisten TSV Herrsching tätig, wo er nach der Vorsaison sein Traineramt abgab. Grund hierfür seien nicht zuletzt die Erfahrungen während der Corona-Zeit gewesen, sagt Neumaier. „Die vielen Pausen, immer wenig Leute im Training, und dann das hin und her mit spielen und nicht spielen – das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.“

Die Mannschaft ist natürlich geprägt von diesem Trainer. Deshalb werde ich nicht hergehen und alles umstülpen – dann würden wir garantiert versagen.

Seither war gebürtige Münchner ohne Trainerjob – erstmals seit langer Zeit. Nachdem der einstige Regionalligaspieler beim TSV München-Ost seine aktive Karriere beendet hatte, wechselte er im Alter von 34 Jahren direkt an die Seitenlinie. „Das war damals Zufall, weil mein Heimatverein SV 1880 München einen Trainer gebraucht hat“, erinnert sich Neumaier. In der Folge war er als Coach mit seinen Teams äußerst erfolgreich; unter anderem stieg er 2015 mit dem TSV Allach in die Bayernliga auf – mithin jene Spielklasse, in die er nun mit dem TSV Ismaning zurückkehrt.

„Die Bayernliga hat mich gereizt, und die Mannschaft hat mich gereizt – da ist viel Potenzial da“, gibt sich Neumaier überzeugt. Mit Blick auf die fünf Jahre, die das Team zuletzt von Christoph Ilg betreut wurde, betont der neue Coach: „Die Mannschaft ist natürlich geprägt von diesem Trainer. Deshalb werde ich nicht hergehen und alles umstülpen – dann würden wir garantiert versagen.“ Vielmehr gehe es darum, so der Coach, „das eine oder andere zu optimieren und an den Stellschrauben zu drehen“.

Kurt Neumaiers Engagement in Ismaning ist vorerst auf den Rest der Saison begrenzt. Wie es danach weitergehe, sei noch offen, heißt es sowohl vom neuen Trainer als auch von Vereinsseite.