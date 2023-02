TSV Ismaning macht in Überzahl den Sack nicht zu

Von: Patrik Stäbler

Zweiter Bänderriss in dieser Saison: Marc Gottschall (gelb) fehlt dem TSV Ismaning vermutlich für sechs Wochen. Am Ende haben wir eine schlechte Entscheidung getroffen. Florian Elsinger (Kapitän TSV Ismaning)

Es sind unschöne Szenen, die sich unmittelbar nach dieser Partie des TSV Ismaning beim TSV Lohr auf dem Feld abspielen. Denn da geraten die Handballer beider Seiten aneinander, und es kommt zu Schubsereien – bis einige besonnen Akteure die Streithähne trennen. „Das war den Emotionen geschuldet, aber total unnötig“, kommentiert Ismanings Kapitän Florian Elsinger. Zumal dieses Duell in der Abstiegsrunde der Bayernliga zuvor „hart, aber fair“ gewesen sei.

Ismaning – Doch einige Akteure hat die packende Partie offenbar zu sehr mitgerissen – und wohl allen voran ihr spektakuläres Ende. Denn da wiegt die Partie hin und her, ehe Ismaning mit dem letzten Angriff noch die Chance auf den Ausgleich hat. Doch weil die Gäste überhastet abschließen, heißt es letztlich nicht 25:25, sondern 24:26 – eine bittere Niederlage für die Isar Devils.

„Die Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt“, resümiert Elsinger. „Ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“ Doch da sein Team hinten raus nicht clever genug ist, muss es die Heimreise ohne Punkte antreten – und mit einem weiteren Verletzten. So hat sich Marc Gottschall zum zweiten Mal in dieser Saison einen Bänderriss zugezogen. „Er wird wahrscheinlich sechs Wochen fehlen“, schätzt Elsinger, was die Personalnot beim TSV zusätzlich verschärft.

Wobei man dem Team von Trainer Kurt Neumaier in Lohr die vielen Ausfälle ebenso wenig anmerkt wie die beschwerliche Anreise. So wollten die Ismaninger eigentlich mit einem Reisebus nach Unterfranken fahren, der jedoch versehentlich für den falschen Tag bestellt wurde. Binnen kürzester Zeit müssen daher zwei Kleinbusse aufgetrieben werden, in denen es dann auf die 325 Kilometer nach Lohr geht.

Unbeeindruckt von diesem nervenaufreibenden Vorspiel präsentieren sich die Gäste in der Spessarttorhalle vom Start weg konzentriert – vor allem in der Deckung, die überdies auf einen starken Markus Winkler im Tor bauen kann. So steht es zur Pause 12:12, und auch im zweiten Durchgang bleibt das Spiel eng, bis Lohr zehn Minuten vor Schluss auf 20:22 davonzieht.

Doch die Ismaninger geben nicht auf, drehen die Partie und sind nach einer Roten Karte für den Gegner beim Stand von 24:23 sogar in Überzahl. Allein dies können sie nicht ausnutzen – im Gegenteil. So erzielt Lohr trotz Unterzahl zwei Tore in Folge zum 24:25, ehe sich den Gästen fünfzehn Sekunden vor Schluss noch die Chance auf ein Happy End bietet. Denn da haben sie in infolge einer weiteren Roten Karte für die Gastgeber zwei Mann mehr auf dem Feld und obendrein den Ball. Will heißen: die dicke Chance zum Ausgleich und einem Remis, das „ein Big Point gewesen wäre“, räumt Florian Elsinger ein. Doch dazu kommt es nicht.

Denn obschon noch zehn Sekunden zu spielen sind, feuert Yannick Teschner einen Wurf aus dem Rückraum deutlich übers Tor, worauf Lohr noch mal in Ballbesitz kommt und mit der Schlusssirene zum 24:26-Endstand trifft. „Am Ende haben wir eine schlechte Entscheidung getroffen“, sagt Elsinger. „Allerdings haben wir das Spiel nicht in dieser Szene, sondern schon davor verloren.“ (PATRIK STÄBLER)

TSV Lohr – TSV Ismaning 26:24 (12:12)

Ismaning: Winkler, Mayr - Urban (6/1), Notz (5), Teschner (4), Baierlein (3), Gottschall (3), Elsinger (2), Achhammer (1), Varis, Schwetz, Mansaré, Mannel, Strohmeier.

