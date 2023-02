TSV Ismaning: Neuer Trainer der Handballer kommt vom Konkurrenten

Von: Patrik Stäbler

Neuer Trainer für die Isar Devils: Maximilian Högl

Am 4. März können die Handballer des TSV Ismaning und ihre Fans einen Blick in die Zukunft werfen. Denn dann gastiert der TSV Haunstetten in der Bayernliga-Abstiegsrunde in der Isarena – und mit ihm der Coach der Schwaben, Maximilian Högl, der nächste Saison Trainer in Ismaning wird.

Ismaning – In dem 29-Jährigen habe man den „intern ausgemachten Wunschkandidaten“ geholt, heißt es in einer Mitteilung der Ismaninger Abteilungsleitung. Deren Sprecher Alexander Novakovic betont: „Max kann bereits viel Erfahrung als Trainer vorweisen und steht für modernes Training unter Einbindung unserer eigenen Jugend. Das gefällt uns. Er war der erste, den wir angesprochen haben.“

Högl wird somit am 1. Juli die Nachfolge von Interimstrainer Kurt Neumaier antreten. Der 60-Jährige hat das Team zu Jahresbeginn übernommen, nachdem im Dezember Chefcoach Christoph Ilg und Co-Trainer Florian Nortz überraschend das Handtuch geworfen hatten. Nun setzt Ismaning ab der neuen Saison also wieder auf einen jungen Coach – wobei noch ungewiss ist, in welcher Liga sein Team und er antreten werden. Schließlich ringt der TSV derzeit in den Playdowns um den Klassenerhalt. Von acht Klubs werden dort zumindest fünf, wenn nicht gar sechs absteigen. Aktuell ist Ismaning Tabellenvierter.

„In welcher Liga wir spielen werden, war für mich kein Thema“, sagt Max Högl. „Ich sehe das Ganze relativ neutral. Wenn wir in der Bayernliga bleiben, haben wir eine gute Truppe, um dort zu bestehen. Und wenn wir in der Landesliga spielen, haben wir eine gute Truppe, um dort anzugreifen.“ Ausschlaggebend für seinen Wechsel in die Münchner Vorortgemeinde sei vor allem die gute Perspektive dort, sagt der 29-Jährige. „Ismaning hat sich in den letzten Jahren cool entwickelt, auch was die Jugend angeht. Ich denke, das ist ein Verein, bei dem ich wirklich etwas bewegen kann.“

Aufgewachsen ist Högl in Landshut, wo er bei der TG zum Handball kam. Diesem Sport blieb er fortan treu – erst in Landshut, später in Moosburg und schließlich in Haunstetten. Über die Jahre habe sich sein Fokus zunehmend vom aktiven Spielen aufs Trainerdasein verlagert, sagt Högl. Schon mit 17 habe er in Landshut sein erstes Jugendteam betreut; in Haunstetten übernahm er dann zunächst die A-Jugend und später die Drittliga-Frauen, die er vier Jahre lang trainierte. Seit dieser Saison ist Högl für die Bayernliga-Männer des Vereins zuständig – erst als Co-Trainer und seit Oktober als Chefcoach, zusammen mit Alexander Horner.

Aktuell wohnt Max Högl gerade mal fünf Minuten von der Halle in Haunstetten entfernt. Ungleich beschwerlicher wären von dort die Fahrten nach Ismaning. Jedoch habe er ohnehin geplant, seinen Lebensmittelpunkt in Richtung oder ganz nach München zu verlegen, sagt der studierte Sportwissenschaftler, der aktuell als Trainer in einer Physiopraxis arbeitet. Zumal ihn das auch näher an seine Heimat und die Familie in Landshut bringe.

Bleibt die Frage nach dem 4. März und dem Auftritt in der Isarena – dann (noch) als Coach des Gästeteams. Sorgen vor Interessenskonflikten habe er keine, sagt Högl mit Blick auf das Spiel. „Für mich ist klar, dass ich diese Saison in Haunstetten noch mit Vollgas zu Ende bringe.“ Und erst danach gelte sein Augenmerk dann dem TSV Ismaning. ps