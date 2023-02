TSV Ismaning packt Projekt Bundesliga an

Von: Guido Verstegen

Teilen

Weibliche A-Jugend spielt zusammen mit HSG Würm-Mitte Quali für Eliteliga.

Ismaning – Der TSV Ismaning und die HSG Würm-Mitte starten in der kommenden Saison mit einem gemeinsamen Handball-Team: Der Kooperationsvertrag ist unterschrieben, die weibliche A-Jugend meldet für die Bundesliga.

Es ist die dritte Bundesliga-Teilnahme für den TSV Ismaning, mit der HSG Würm-Mitte holen sich die Isar Devils einen starken Partner mit ins Boot: In der Spielzeit 2023/2024 nehmen A-Jugend-Spielerinnen aus den beiden Vereinen als TSV Ismaning die Qualifikation für die deutsche Eliteliga in Angriff.

„Um das zu packen, müssen wir unsere Kräfte bündeln, und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, das zu tun“, sagt Bernd Dreckmann über die Kooperation der Jahrgänge 2006/2007. Der Abteilungsleiter Sportbetrieb Damen/weibliche A-Jugend beim TSV und Martin Stenzel, der bei der HSG für die Koordination weibliche Jugend/Damen zuständig ist, brachten das Ganze gemeinsam in die Spur. „Eine erste Annäherung in diese Richtung gab es im Sommer am Rande eines Vorbereitungsspiels“, berichtet Dreckmann über „sehr angenehme Gespräche“.

Die Ausgangssituation ist klar: Beide Vereine verfügen über einige sehr talentierte Spielerinnen in dieser Altersklasse, beide Vereine sind mit ihren Teams derzeit aber noch in der Bayernliga vertreten und wollen ihren Top-Nachwuchs in der neuen Konstellation sportlich weiter fördern. Angepeilt ist ein Kader von 14 bis 16 Spielerinnen, die bei den Frauen weiter für ihren jeweiligen Verein starten. Abgesehen von den Bundesliga-Klubs mit ihren Internaten sei es für die Vereine schwierig, das Abenteuer Jugend-Bundesliga zu stemmen, in Baden-Württemberg gebe es daher schon lange Spielgemeinschaften und Kooperationen, sagt Dreckmann: „Da müssen wir uns in Bayern eben auch etwas einfallen lassen.“

Aktuell sind mit dem TSV Schwabmünchen und dem HC Erlangen zwei U19-Teams aus dem Freistaat in der Bundesliga vertreten, Dreckmann rechnet für die kommende Spielzeit mit drei bis vier weiteren bayerischen Bewerbern. Das Projekt Ismaning/Würm-Mitte ist auf drei Jahre ausgelegt, und Ismaning ist da „in einer super Situation“, wie Dreckmann betont. Derzeit schon in der Bayernliga Frauen eingesetzte Talente wie Hanna Mehlhaff und Enna Oberländer sind im zweiten B-Jugend-Jahr, können also in der anstehenden Phase wertvolle Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Dreckmann: „Wir nehmen die Qualifikation für die Hauptrunde also ins Visier, setzen uns aber nicht unter Druck – auf unsere ganz jungen Spielerinnen wartet erst einmal ein Lehrjahr.“

Eigentlich sollte es zur neuen Saison wie bei den Jungen eine eingleisige Liga geben und die Turnierform mit mehreren Partien an drei Wochenenden auch bei den Mädchen abgeschafft werden. „Das ist jetzt für die Spielzeit 2024/2025 angedacht“, sagt Martin Stenzel, der das Projekt richtig und wichtig findet: „Wir müssen es schaffen, unseren starken Nachwuchs zu halten, und die Bundesliga ist ein toller Anreiz.“ Anfang März soll nach Möglichkeit das gezielte Training mit dem – noch zu findenden – neuen Chefcoach starten, einen Co-Trainer und einen Torwart-Trainer habe man schon, berichtet Stenzel.

Für den TSV Ismaning ist es der dritte Anlauf in Sachen Bundesliga mit der weiblichen A-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Trainer Matthias Schwer auch mit Spielerinnen der HSG Würm-Mitte und des HCD Gröbenzell das Viertelfinale, unter Florian Bamberger war das TSV-Team 2016/2017 vereinzelt mit Gast-Spielerinnen verstärkt in die Hauptrunde gekommen. Die HSG Würm-Mitte war zuletzt drei Jahre in Folge mit einem Bundesliga-Team am Start gewesen.

Anreiz für die Talente: Enna Oberländer (gelb) spielt bereits bei den Bayernliga-Frauen des TSV Ismaning. © Michalek