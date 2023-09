TSV Ismaning schließt die Lücke - Co-Trainer für Handballerinnen

Von: Guido Verstegen

„Perfekte Lösung“: Andreas Reuschel (links) unterstützt künftig Cheftrainer Sebastian Scovenna. © TSV Ismaning

Die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Ismaning gehen mit einem neuen Co-Trainer in die am 16. September beginnende Saison: Andreas Reuschel unterstützt zukünftig Chefcoach Sebastian Scovenna.

Ismaning – Andreas Reuschel steht an diesem Freitag (19 Uhr) erstmals in offizieller Mission an der Seitenlinie, wenn die Isar Devils im Testspiel auf den Nord-Bayernligisten ESV Regensburg II treffen. Damit schließt sich für den 41-Jährigen der Kreis – denn bei der 18:28-Niederlage in den Playoffs der vergangenen Spielzeit saß er schon einmal bei den Ismaningerinnen auf der Bank, als er den damaligen Co-Trainer Bernd Dreckmann vertrat.

Mit dem Abteilungsleiter Sportbetrieb Frauen beim TSV verbindet ihn ohnehin so einiges. Er arbeitet mit Dreckmann beim Projekt A-Jugend-Bundesliga zusammen, und die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim ASV Dachau: „Ich war gerade mit den Frauen aus der Bayernliga abgestiegen, und Bernd hat dann in der Landesliga den Neuaufbau gestartet“, erinnert sich Reuschel, der beim ASV aktuell noch die Minis betreut, bei denen auch sein achtjähriger Sohn wirbelt.

Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm: Familienvater Reuschel – er ist seit zehn Jahren verheiratet – bezeichnet sich als „handballverrückt“. Er spielte selbst 29 Jahre lang unter anderem beim TSV Marienfelde Berlin in der Regionalliga Nordost, beendete dann 2017 in Dachau seine aktive Laufbahn, wirkte in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Funktionen beim ASV sowie zwischenzeitlich auch beim HCD Gröbenzell und verfügt über die Trainer-B-Lizenz.

Für Ismanings Chefcoach Sebastian Scovenna ist es „die perfekte Lösung“. Er sei sehr froh, dass Reuschel zugesagt habe, zumal es nicht einfach war, die Position zu besetzen: „Wir haben da hohe Anforderungen, und es muss ganz einfach passen. Andi ist fachlich top, hat sehr viel Erfahrung und die Zusammenarbeit war vom ersten Tag an sehr gut.“

Andreas Reuschel bestätigt das: „Seba hat das letzte Wort, aber wir begegnen uns auf Augenhöhe, und ich werde ihm beratend zur Seite stehen.“ Zuletzt fügte sich alles, weil Reuschel auch bei der weiblichen B-Jugend des TSV Ismaning ausstieg, nachdem Florian Bamberger dorthin zurückgekehrt war.

„Die ersten Wochen waren sehr vielversprechend“, sagt der neue Co-Trainer über die laufende Vorbereitung. In der neuen Saison strebe man zunächst einmal den sicheren Klassenerhalt an, sprich einen Platz in den Playoffs. Diese zu erreichen, sei „kein Selbstläufer“, sagt Reuschel. Nicht zuletzt, weil diesmal nur drei der sieben Süd-Teams in die Playoffs kommen. Was die Ausrichtung des Kaders betreffe, gehe es darum, die Spielerinnen so einzusetzen, dass sie ihre Stärken in den Dienst der Mannschaft stellen können.

Mit Sarah Verweyen (Jahrgang 2005) und Helena Jooß (Jahrgang 2003) vermelden die Isar Devils zwei Neuzugänge. Verweyen kommt von der HSG Würm-Mitte und lief bereits in der Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga für den TSV auf. Jooß studiert in München Medizin und trainiert bereits seit einigen Monaten mit, war zuletzt für die SG BBM Bietigheim aktiv und ist nun mit einem Zweitspielrecht ausgestattet. Trainer Scovenna ist froh, das Duo in seinem Kader zu haben: „In beiden Fällen handelt es sich um super Verstärkungen, die uns sehr helfen werden.“ (GUIDO VERSTEGEN)