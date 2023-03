TSV Ismaning: Triumph im Duell der Schlusslichter

Von: Patrik Stäbler

Ab durch die Mitte: Der Ismaninger Matej Lipnik hinterlässt einen starken Eindruck. © Gerald Förtsch

Es hat ein bisschen gedauert, das räumt Christian Schuster ein, ehe er die Formalitäten dieser Abstiegsrunde in der Bezirksoberliga im Detail durchgearbeitet hatte. Doch anschließend konnte der Spielertrainer der Ismaninger Basketballer zufrieden konstatieren: „Die Regelung ist für uns positiv.“

Ismaning – Denn in die erstmals ausgetragene Abstiegsrunde nehmen die jeweils drei Teams aus der Bezirksoberliga Ost und West lediglich jene Vorrundenergebnisse gegen die anderen zwei Teilnehmer aus ihrer Staffel mit – nicht aber die übrigen Resultate. Was für den TSV Ismaning bedeutet, „dass unsere Siege gegen Oberhaching und Traunstein schon mal zählen“, sagt Schuster. Und diesen hat seine Mannschaft nun zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte einen weiteren hinzugefügt - ein 67:61 über Germering.

Mit der Zonenverteidigung sind wir überhaupt nicht zurechtgekommen.

„Für uns sieht es jetzt richtig gut aus“, freut sich der Coach. Er rechnet damit, dass am Saisonende zwei Klubs absteigen müssen. „Das heißt, dass wir wahrscheinlich noch einen weiteren Sieg brauchen, um durch zu sein.“ In diesem Fall wäre auch die verkorkste Vorrunde in der Ost-Staffel vergessen, die der TSV mit nur zwei Erfolgen aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz beendet hatte.

Noch schlechter lief es für den SV Germering, der in der Bezirksoberliga West keine seiner zehn Partien gewinnen konnte. Und doch sei der Sieg im Duell der Schlusslichter „ein hartes Stück Arbeit“ gewesen, berichtet Schuster. Allen voran die Zonenverteidigung der Gäste habe seinen Korbjägern zugesetzt: „Damit sind wir überhaupt nicht zurechtgekommen“, gesteht Schuster. „Und teilweise haben wir uns das Leben auch selbst schwer gemacht.“

Dennoch lagen die Hausherren vom Start weg in Führung: 19:17 hieß es nach dem Auftaktviertel, gar 38:30 zur Pause. Als dieser Vorsprung zu Beginn des dritten Abschnitts gar auf 13 Punkte anwuchs, schien die Vorentscheidung bereits gefallen. „Doch dann hatten wir einen Bruch im Spiel“, ärgert sich Schuster. Die Folge: Vor dem Schlussviertel war die Partie beim Stand von 48:46 wieder völlig offen. Auch in der Folge blieb es eng, ehe Ismaning das Spiel in den letzten Minuten von der Freiwurflinie entschied. Wichtige Punkte erzielte dabei vor allem Asmir Blekovic, mit 20 Zählern wieder mal treffsicherster Schütze beim TSV. Einen starken Eindruck hinterließen aber auch Matej Lipnik sowie die Neuzugänge Nicolai Ullmann und Sasa Sukovic. Während Ersterer beruflich bedingt nach Ismaning gezogen ist, hat Zweiterer kürzlich noch in Altenerding gespielt. „Er ist ein wertvoller Neuzugang für uns“, sagt Schuster über den Zwei-Meter-Mann. Zumal er die Lücke fülle, die der verletzungsbedingte Ausfall von Diego Bichler gerissen habe.

Am Ende konnten Ullmann und Sukovic mit ihren neuen Teamkollegen den ersten Erfolg in der Abstiegsrunde bejubeln. „Für uns war dieser Sieg eminent wichtig“, freut sich Christian Schuster. „Wir hätten das Spiel eigentlich schon früher entscheiden müssen. Aber am Ende zählen nur die zwei Punkte.“ (PATRIK STÄBLER)

TSV Ismaning – SV Germering 67:61 (38:30)

Ismaning: Blekovic (20), Lipnik (13), Laux (7), Koster (6), Ullmann (6), Schuster (6), Yücel (5), Sukovic (2), Keller (2).