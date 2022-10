TSV Neubiberg bügelt Fehlstart aus

Von: Umberto Savignano

Höchste Konzentration: Maya Höfle und Lina Eberl (v.l.) punkten für den TSV Neubiberg. © Robert Brouczek

BADMINTON Sieg und Remis am ersten Heimspielwochenende

Neubiberg Den verpatzten Start mit – den Auswärtspleiten in Nürnberg (1:7) und Schorndorf (0:8) konnte Badminton-Regionalligist TSV Neubiberg am ersten Heimspiel-Wochenende wieder ausbügeln: Gegen den PTSV Konstanz teilte man sich beim 4:4 die Punkte, die Ballsportfreunde Neusatz wurden mit 7:1 nach Hause geschickt. Mannschaftskapitän Patrick Fischer verfolgte die Partien im Urlaub per Liveticker. Nach dem Remis gegen Konstanz atmete er auf: „Das war eine echt knappe Kiste.“ Tatsächlich mussten die Neubiberger in allen ihren erfolgreichen Matches gegen den Neuling vom Bodensee lange zittern, allen voran Routinier Gregory Schneider. „Er lag richtig weit zurück und konnte es dann doch noch drehen“, freute sich Fischer, als das 2:1 (21:13, 16:21, 26:24) im ersten Herreneinzel unter Dach und Fach war. Auch das Männerdoppel Daniel Schütz/Lennard Hewelt und das Mixed Stefan Waffler/Lina Eberl mussten bei ihren Siegen in den Entscheidungssatz, Hewelts Einzelerfolg stand zwar nach zwei Durchgängen fest, war mit 21:18 und 22:20 aber ebenfalls alles andere als deutlich. Angesichts von vier relativ klaren Niederlagen in den anderen Matches und des Umstands, dass der TSV vor dem Mixed und seinem Einzel mit 2:4 zurücklag, zog Hewelt ein positives Fazit: „Da stand eine erneute Niederlage kurz bevor, sodass wir mit dem Unentschieden nicht unzufrieden sind.“

Kaum weniger nervenaufreibend verlief trotz des am Ende so deutlich erscheinenden 7:1-Erfolgs die Partie gegen das erfahrene Regionalliga-Team aus Neusatz: Fünf der acht Partien gingen über drei Sätze, auch das erste Herren-Doppel, das mit einer Niederlage von Waffler/Schneider endete. In den anderen engen Duellen setzten sich aber die Neubiberger durch: Maya Höfle/Lina Eberl im Damendoppel, Schütz/Hewelt im zweiten Herrendoppel, Waffler/Eberl im Mixed und Hewelt im Einzel. Nach den Einzelsiegen von Schneider und Höfle war es Daniel Schütz vorbehalten, den Erfolg perfekt zu machen, was er trotz starken Widerstands mit dem 23:21 in der Verlängerung des zweiten Satzes auch schaffte. „Das waren wichtige Punkte“, freute sich Hewelt über den Sprung auf Platz sechs unter den neun Teams. UMBERTO SAVIGNANO