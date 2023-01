TSV Neubiberg: Ein Punkt gegen den Abstieg

Von: Umberto Savignano

Voller Einsatz gegen Flügelrad Nürnberg: Stefan Waffler (l.) und Lennart Hewelt vom TSV Neubiberg. © Robert Brouczek

TSV Neubiberg schafft 4:4 gegen Flügelrad Nürnberg.

Neubiberg – Einen Punkt aus den beiden Partien zum Rückrundenauftakt hatte Patrick Fischer für realistisch gehalten. Und tatsächlich stand für Badminton-Regionalligist TSV Neubiberg nach dem 4:4 gegen den Tabellenvierten ESV Flügelrad Nürnberg und Spitzenreiter SG Schorndorf II genau diese Ausbeute. Doch so richtig zufrieden wirkte der TSV-Kapitän nicht: „Ja, den Punkt haben wir geholt, aber es kam wieder alles anders als geplant“, sagte Fischer mit Verweis auf die unerwartete Schwächung des Teams.

Lina Eberl erkrankte am Tag vor dem Nürnbergspiel, musste also passen, sodass im Damen-Doppel Ann-Kathrin Bürkle und Sonja Hoffmann aus der dritten Mannschaft aushalfen. Lennard Hewelt hatte es schon einige Tage vorher erwischt, er konnte trotz Besserung nur jeweils einen Einsatz absolvieren. Trotz der Personalnot fand Fischer: „Eigentlich war gegen Nürnberg auch ein Sieg drin.“ Der TSV führte dank der Einzelsiege von Maya Höfle und Gregory Schneider sowie der Erfolge der Männer-Doppel Schneider/Daniel Schütz und Hewelt/Stefan Waffler bereits mit 4:1. Doch es kam kein Sieg mehr hinzu. Im Mixed leisteten Fischer/Höfle zumindest im ersten der beiden Sätze mit 22:24 heftigen Widerstand, das letzte Spiel des Tages verlor Daniel Schütz knapp in drei Durchgängen.

Gegen Schorndorf war Routinier Schneider dann zwar im Einzel und im Duo mit Schütz erneut ein Punktegarant. Mehr sprang allerdings nicht heraus. Immerhin schrammte Maya Höfle im Einzel über drei Sätze nur knapp an einem Überraschungserfolg gegen Melina Wild vorbei. „So ein enges Match gegen eine saustarke Einzelspielerin: Das war schon eine sehr gute Leistung von Maya“, lobte Fischer. Höfle selbst sah bei der gesamten Mannschaft „eine Verbesserung zur Hinrunde“ und zeigte sich „optimistisch“ für den Endspurt im Klassenerhalt. Der TSV steht weiter auf Rang sieben, zwei Punkte vor dem Vorletzten TSV Neuhausen-Nymphenburg III, der gegen Nürnberg ebenfalls ein Unentschieden herausholte. „Damit konnten wir uns leider nicht weiter absetzen“, sieht Fischer deshalb noch einen harten Abstiegskampf auf den TSV zukommen.