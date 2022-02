Basketball: Tropics brauchen noch zwei Siege

Von: Harald Hettich

TSV Oberhaching vor schwerem Auswärtsspiel in Erfurt

Oberhaching – Mindestens zwei Siege aus den verbleibenden fünf Spielen brauchen die Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching nach Berechnung ihres Coaches Mario Matic noch, um ihr großes Ziel einer Teilnahme an den Meisterplayoffs der 2. Liga Pro B zu realisieren und damit vor allem auch einen möglichen Abstieg vorzeitig abzuwenden.

Klingt objektiv betrachtet durchaus machbar. Schwieriger wird es bei genauerer Analyse der Gefühlslage im Team. Nach fünf Niederlagen in Serie und einem im letzten Abschnitt der Vorwoche desaströsen 61:80 in Hanau wäre ein Sieg am n Wochenende zur Schubumkehr umso wichtiger. Doch die Ausgangslage bei den siebtplatzierten Gelbhemden (8:9 Siege) vor dem Duell beim Tabellenfünften Basketball Löwen Erfurt (9:7) am Sonntag (16 Uhr) könnte schwieriger kaum sein. Gleich vier Stammakteure der Mannschaft vom Tropical Beach am Kyberg drohen für den Trip nach Thüringen auszufallen. Die in der Vorwoche einige Minuten durchaus überzeugenden Guards Philipp Bode und Omari Knox sind immer noch angeschlagen und mussten das eigene Training in der laufenden Woche stark reduzieren. „Bleibt abzuwarten, ob die beiden eingesetzt werden können“, so Matic. Doch die Fragezeichen sind noch größer. Kapitän und Leitwolf Janosch ist zwar nicht an Corona erkrankt. Aber der Tropics-Powershooter schleppt sich kränkelnd durch die Hallen. Gleiches gilt auch für Center Bernhard Benke. „Wir brauchen eine ordentliche Rotation, sonst wird das in Erfurt eine Herkulesaufgabe“, weiß der Coach.

Der Gegner aus Thüringen ist mit dem Team der Vorsaison nicht mehr zu vergleichen. Damals entgingen die Löwen nur wegen des coronabedingten Saisonabbruchs dem Abstieg. In dieser Saison läuft es trotz 1:3 Siegen 2022 deutlich besser. Auch in der Startaufstellung der Vorwoche beim 79:89 gegen Spitzenteam Dresden standen vier neue Kräfte. Der Leuchtturm des Teams ist mit 33 Jahren hoch erfahrene, in den Topligen Frankreichs, Israels und Finnlands gestählte Zweimeter-Powerforward Guy Landry Edi. Mit kapitalen Durchschnittswerten von knapp 19 Punkten und fast zehn Rebounds pro Partie zählt der Franzose zu den absoluten spielerischen Schwergewichten der Liga. Feinfühliger Taktgeber ist der ebenfalls Neu-Erfurter Tysum Lyles. 16,5 Punkte und trotz seiner „nur“ 185 Zentimeter Körperlänge formidable 6 Rebounds sammelt der US-Amerikaner mit Karlsruher Pro-A-Vergangenheit pro Match. Mit Center Noah Kamden (16 Punkte) und Pointguard Niklas Bilski treffen zudem zwei Ex-Frankfurter von innen und weiter draußen prächtig durch die Reusen.

Tropics-Trainer Matic selbstbewusst

„Ein Team ,das auch in den Playoffs eine starke Rolle spielen dürfte“, spart Mario Matic nicht mit Wertschätzung. Der deutsch-kroatische Taktikfuchs wäre nicht der geniale Oberhachinger Basketball-Inspirator, hätte er nicht einen Plan B in der Tasche. „Wir rechnen uns etwas aus“, verteilt Matic Hoffnungs-Päckchen. Apropos rechnen: Zwei Siege müssen noch her. Warum nicht mit einem Außenseitererfolg unter schwierigen Rahmenbedingungen in Thüringen starten? Es wäre nicht der erste Zahlen-Überraschungscoup der Tropics.