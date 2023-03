Das Playoff-Ticket lösen

Von: Harald Hettich

Teilen

Tropics des TSV Oberhaching können mit Sieg in Coburg alles klarmachen.

Oberhaching – Gegen Karlsruhe beim wichtigen 92:76-Heimerfolg nach vier Pleiten in Serie haben es sich die wiedererstarkten Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching selbst bewiesen, dass sie das Siegen nicht verlernt haben. „Nun wollen wir nachlegen und endgültig das Playoffticket sichern“, umreißt Tropics-Chefcoach Mario Matic die Zielrichtung der Samstagsmission beim BBC Coburg (19 Uhr, HuK-Arena, Livestream unter www.2basketballbundesliga.de). Bei elf zu zehn Siegen und noch drei ausstehenden Matches im Grunddurchgang fehlt nur noch ein Erfolg, um die in Playoff-Rundeendgültig klar zu machen. Die Coburger sind spätestens nach einem nur auf den ersten Blick sensationellen 103:97-Auswärtserfolg gegen den Tabellenzweiten Hanau bereits diesen entscheidenden Schritt weiter in der Planung und können für die Playoffs bereits vorzeitig üben. „Coburg ist ein starkes und auf hohem Niveau sehr ausgeglichenes Team“, spart Matic nicht mit Komplimenten an die Adresse des Kontrahenten. „Den Erfolg bei Hanau sollte man allerdings aufgrund der dortigen Insolvenzturbulenzen und des Abgangs der beiden Topshooter nicht zu hoch hängen“, relativierte der Deutsch-Kroate. „Bis auf den aus persönlich verhinder mit Vollbesetzung antreten können“, so Matic, und verweist auch auf eine„sehr engagierte Trainingswoche verweist“. Dies wird alles auch nötig sein, um einem auf Platz drei situierten Franken-Team unter seinem seit Jahresbeginn amtierenden neuseeländischen Trainer Milos Petkovic in der schmucken, bis zu 3500 Zuschauer fassenden Huk-Arena Paroli bieten zu können. Wie das gehen kann, zeigten die Landkreis-Gelbhemden beim 85:78 Hinrunden-Erfolg im Deisen Dome. Doch Coburg gebietet allein schon mit acht (!) regelmäßig zweistellig punktenden Akteuren Respekt. In einem aufstiegsfähigen Kader wird regelmäßig besonders der 2,11 Meter lange, dafür aber unter den Körben hoch bewegliche wie von höherklassigen Clubs längst fokussierte kroatische Centerriese Ivan Bulic nachhaltig auffällig. Trotz seiner erst 21 Jahren bietet er mit 15,5 Punkten und über acht Rebounds im Schnitt beachtliche Werte.

Der Lenker im Team freilich ist der mit 28 Jahren bereits sehr erfahrene Pointguard und Playmaker Jose Carrasco Martin. Der Spanier glänzt mit 14 Punkten pro Partie und vor allem fast sieben Kreativ-Assists pro Match. Zusammen mit den Amerikanern Blunt, Worthy und Freeman und hoch veranlagten deutschen Akteuren wie Lorber und Sonnefeld bildet die Combo Coburg ein äußerst schlagkräftiges wie spielerisch harmonisches Orchester. „Wir dürfen sie nicht ins Tempospiel kommen lassen, da sind sie besser als wir“, weiß Mario Matic. Wohl temperiert mit klugem Teamspirit unter dem Tempolimit, könnte das Motto für die Tropics lauten. hh