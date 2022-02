TSV Oberhaching: Es gilt für die Tropics

Von: Harald Hettich

Oberhaching – Wenn der im Sport etwas inflationär gebrauchte Begriff einer „richtungsweisenden Partie“ mal wieder seine volle Berechtigung hat, dann wohl mit Blick auf die anstehende Partie der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB Süd zwischen den White Wings Hanau und den Tropics vom TSV Oberhaching.

Die derzeit mit 6:9 Siegen deutlich unter ihrer Saisonerwartung nur auf Platz neun der Zwölferliga rangierenden Hessen und der immer wieder auch selbsterklärte, weil finanziell weit weniger betuchte Liga-Underdog aus dem Landkreis tragen nicht mehr und nicht weniger eine Art vorgezogenes Endspiel um den heiß begehrten Platz acht aus. Dieser berechtigt nach Abschluss des Grunddurchgangs zur Teilnahme an den Meister-Playoffs. Viel wichtiger für beide Teams: Mit dem Erreichen dieser Playoffs wäre auch der direkte Klassenerhalt geschafft. Die „Playdowns“ der Teams der Liga-Ränge neun bis zwölf mit zwei sicheren Absteigern wären dadurch vermieden. Die Tropics haben hier trotz vier Niederlagen in Serie zuletzt immer noch mit 8:8 Siegen die besseren Karten. Zudem setzt sie der 78:52-Hinspiel-Kantersieg gegen Hanau in die Pole-Position, wohl auch den direkten Vergleich zu gewinnen – der im Falle einer Punktegleichheit nach dem Grunddurchgang über Wohl und Wehe von Rang acht oder neun herangezogen würde. „Wenn wir dieses Match gewinnen, wird uns Hanau nicht mehr einholen - Da bin ich sicher“, bringt TSV-Coach Mario Matic die Dinge auf den Punkt.

Die White Wings Hanau hatten nach einem schwachen Saisonstart zuletzt an Fahrt zugelegt. Auch weil die Formkurve ihres prägenden US-Forwards Dewrell Tisdale nach einigen Dellen zu Liga-Beginn inzwischen mit 17,7 Punkten im Schnitt klar nach oben zeigt. Zuletzt aber fuhr das Team des polnischen Coaches Kamil Piechucki trotz der winterlichen Not-Nachverplichtung des 2,03-Meter-Centers Daniel Loh (von Ligakonkurrent Speyer transferiert) gegen Coburg eine hauchdünne 85:86-Niederlage ein. Siegen ist für ein Team der Hessen am Sonntag Pflicht, in dem mit dem erst 19 Jahre alten Point-Guard Niklas Krause (12 Punkte) einer der spannendsten Jungakteure der 2. Liga ProB die Gegner gehörig durcheinanderwirbelt.

Omari Knox hat sehr gut trainiert

Wirbeln kann auf Oberhachinger Seite allerdings auch US-Boy Omari Knox. Der Guard hat seine Rückenprobleme ausgeheilt und laut Trainer Matic eine „sehr gute und sehr intensive Traingswoche absolviert“.

Verletzt fehlen wird dagegen weiterhin Playmaker-Kollege Philipp Bode. Dafür können die Gelbhemden auf ihre bewährte Allzweckwaffe zurückgreifen: Für seinen Kapitän und Leader Janosch Kögler hat Matic nicht nur wegen seiner satten 33 Punkte bei der 85:91-Niederlage gegen Speyer in der Vorwoche nur Lob. „Einer der besten Akteure der gesamten ProB“ sei sein omnipräsenter Spielgestalter und Vollstrecker in Personalunion. „Aber Janosch ist tief verbunden mit seiner Heimat hier und würde wohl nur für ein Erstliga-Angebot den Verein verlassen“, ist Matic sicher.