Grenzenloser Jubel bei den Tropics

Ein Jahrzehnt lang haben Spieler, Trainer und der ganze Verein auf dieses große Ziel hingearbeitet: Durch einen eindrucksvollen 102:73 (48:33) Erfolg gegen den MTSV Schwabing steht der TSV Oberhaching bereits am drittletzten Spieltag der Ersten Basketball-Regionalliga Südost als deren Meister fest.

Oberhaching– Der größte Erfolg der TSV-Basketballhistorie nach zwei Vizemeisterschaften wurde umrahmt von einer tollen Partie und von begeisterten rund 200 Zuschauern auf der Tribüne, die trotz des ungünstigen Termins unter der Woche gekommen waren – und dieses Kommen nicht bereut haben dürften.

Nur in der Anfangsphase einer in der Folge ungleichen Partie durfte mancher Betrachter noch leichte Zweifel hegen am Lorbeer der Tropics. Bis zum 6:6 nach vier ausgeglichenen Startminuten hielten die Gäste voll dagegen. Danach zeigten die heimischen Gelbhemden jenen Teambasketball auf technisch hohem und vor allem eminent schnellem Niveau, der die Truppe von Erfolgstrainer Mario Matic in dieser Saison so oft geleitet und zu tollen Erfolgen geführt hatte. Aus der tollen Melange der Meister konnte man bei diesem finalen Schritt zum Titel niemand herausheben. Kapitän Moritz Wohlers brillierte mit einem abschließenden Double-Double aus 17 Punkten und 11 Rebounds ebenso wie John Boyer. Das US-amerikanische Herz der Erfolgstruppe schlug gegen Schwabing so stark wie fast immer in dieser Saison. Doch zu welchem Klasseteam diese Mannschaft auch in der Breite herangewachsen ist, bewiesen gegen Schwabing auch die erneuten Topleistungen von Backups wie Thomas Nibler oder Jungspunden wie Jakob Stolte. Der talentierte Forward stahl den Arrivierten mit 22 Punkten als Topscorer fast die Schau. Böse war ihm keiner aus der Tropics-Familie. Spätestens nach dem bärenstarken ersten Viertel (32:16) waren die Weichen auf Meisterschaft gestellt. Fast nach Belieben kontrollierten die Kybergriesen in der Folge das Geschehen. Immer wieder war auch der Blick auf die langsam ablaufende Play-Clock Gegenstand intensiver Betrachtung. Man sehnte das Ende förmlich herbei. Hochleistungen in der verbliebenen Spielzeit boten auch abseits des Spielfeldes ganz starke Tropics. Vorstand Bernd Schubert eilte auf der Tribüne von Handschlag zu Handschlag bei den treuen Stammzuschauern aus der Region und fotografierte mit allerlei Verrenkungen in Feldrand-Position und fast unter den Körben für die Illustration der Vereinswebsite. Gattin Erika wirbelte derweil am Brotzeitstand. Teammanager Andi Rank kam außer Puste erst verspätet in die Halle, weil er beim Gewerbeverband vorher noch die Werbetrommel gerührt hatte für den erweiterten Sponsorenpool und gleichzeitig noch ein erweitertes Nachwuchskonzept präsentierte. Apropos „Trommeln“. Hendrik von den Drum-Forces haute derart auf die Pauke, dass auf dem Court auch das dritte Viertel mit feinem Pick-and-Roll-Basketball einen nochmaligen Leistungssprung der Männer vom „Tropical Beach“ beförderte. Zur Stimmung passten die Endsequenzen mit No-Look-Zuckerpässen und krachenden Dunks, tollen Distanzwurftreffern und starker Zonenpresse in der für die Meisterschaft so wichtigen, bärenstarken Defense. Draußen durfte Coach Mario Matic als der eigentliche Vater des Erfolgs angesichts einer Dreißig-Punkte-Führung im letzten Viertel schon vor Schalterschluss feiern und sein Team herzen.

Und auch ihre „alten“ Kämpen in der Stunde des großen Erfolgs nicht vergessen. Langzeit-Kapitän Philipp Först, der nach vielen Verletzungen seine Laufbahn beenden musste, war spätestens bei der feuchtfröhlichen, von Bier und Hardrock-Klängen umtosten Kabinenparty ebenso an Bord wie der Langzeit-Basketball-Chef des TSV, Gunther Wünsche. Er als einer der entscheidenden Wegbereiter dieser vielbeachteten Meisterschaft. Am Ende war die Tropics-Familie auf wenigen Quadratmetern im dunstigen Nebel der Kabine und im angrenzenden Hallen-Foyer glücklich vereint. Was noch fehlt zur Glückseligkeit? Eine Halle, um im Profi-Unterbau der ProB spielen zu können. Noch ist diese Frage nicht geklärt

Noch ist die

Hallen-Frage

nicht beantwortet