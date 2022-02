Krise zur absoluten Unzeit

Von: Harald Hettich

Teilen

Oberhaching – Die Luft unter den Körben wird mit Blick auf eine mögliche Playoff-Teilnahme für die Basketballer des TSV Oberhaching immer dünner. Beim wichtigen Auswärtsmatch in Hanau reichte den Gästen vom Kyber eine starke erste Halbzeit nicht zum Sieg. Am Ende siegten die Hessen mit 80:61 (33:38).

Nach der fünften Schlappe in Folge weisen die Schützlinge von Trainer Mario Matic mit einer Bilanz von 8:9 Siegen nur noch einen Sieg Vorsprung auf die abstiegsgefährdete Playdown-Zone auf. Bei noch fünf ausstehenden Partien im Grunddurchgang müssen sich die Tropics steigern, um am Ende nicht doch noch in die Abstiegsrunde zu rutschen.

Mit 7:10 Erfolgen haben die Gebrüder-Grimm-Städter aus Hessen dagegen im Kampf um die Meister-Playoffs durch den Erfolg wichtigen Boden gut gemacht.

Nichts deutete zu Beginn auf eine Oberhachinger Pleite. Gute Kunde gab es vielmehr bereits vor dem Match, weil der zuletzt angeschlagene Philipp Bode die Reise nach Hanau mit antreten und wichtige Minuten absolvieren konnte. Als Aufbau-Kollege Omari Knox Mitte des 1. Viertels die erste Gästeführung von down-town herauswarf und auch der junge Lauris Eklou einen fein getunten Dreier folgen ließ, war die Tropics-Welt beim 16:14 (7. Minute) in Ordnung. Mehr noch: Der hoch veranlagte TSV-Nachwuchsakteur ließ gleich noch einen zweiten Fernwurf in den Korb flitzen. Als auch Kapitän Janosch Kögler Bruchteile vor dem Ende des ersten Quarters einnetzte, stand beim 21:17 eine Vier-Punkterführung der Gäste zu Buche.

Auch im zweiten Viertel agierten die Gäste konzentriert und entschlossen. Eklou und Kögler setzten weitere Treffer, während Hanaus Go-to-Guy Dewrell Tisdale (insgesamt 16 Punkte) in Halbzeit eins kaum stattfand. Allerdings hielt ein starkes Dreigestirn um Dion Braimoh (22 Punkte am Ende), den variabel agierenden Playmaker Niklas Krause (11) und Joker Demetrio (8) die Hanauer im Spiel. Weil aber bei den Tropics im zweiten Viertel auch Philipp Noeres und Fynn Fischer besser scorten, wuchs der Vorsprung der Gelbhemden auf elf Punkte (37:26). Nichts deutete auf einen Einbruch der Schützlinge von Trainer Mario Matic hin. Auch wenn sich die Gastgeber bis zum Pausentee auf fünf Punkte heranarbeiteten.

Gearbeitet wurde Basketball zunächst auch im dritten Viertel. Tisdale agierte jetzt stärker - doch die weiter treffsicheren Noeres und Knox sprangen für den etwas indisponierten Kögler weiter in die Bresche. Nach gefühlvollem Korbleger von US-Boy Knox führten die Gäste Mitte des dritten Abschnitts beim 48:42 noch einmal mit sechs Punkten. Doch von diesem Zeitpunkt an ging es bergab. Tisdale hatte jetzt Lust am Spiel und der Vorsprung vor dem Schluss-Viertel war seitens der Hessen plötzlich auf einen Zähler Rückstand eingestampft (49:50).

Im Schlussabschnitt konnten die Oberhachinger zwar zunächst dank erneut starker Knox-Moves die Führung beim 55:54 noch einmal herbeiführen.

Die Luft wird für die Tropics dünner

Abe dann leitete Walz mit einem Dreier von ganz weit draußen die drastische Wende ein. Nur noch Knox hielt einmal per Dreier dagegen (58:62 (37.). Danach scorte fast nur noch die Heimmannschaft. Tisdale hatte seinen Wurfarm gefunden, Braimoh brillierte in der Crunchtime. Diue Tropics brachen völlig ein. Leisteten sich serienweise Turnover und Fehlwürfe. Nach einem unportlichen Foul von Kögler war die Partie gelaufen. Auch weil Finn Fischer die Schlusssequenzen nach seinem fünften Foul nur noch von draußen beobachten konnte, Zeis und Benke ihre Wurfstärke in Hanau nicht etablierten. „Wir haben heute nur bis zur Hälfte des dritten Viertels Basketball gespielt und sind am Ende völlig eingebrochen“, ärgerte der enttäuschte Mario Matic kurz nach der Partie. „Besonders die Offensive e hat heute die Erwartungen nicht erfüllt.“

Immerhin konnten die Tropics nach dem 25-Punkte-Hinspielerfolg den direkten Vergleich noch für sich entscheiden. Was dann wichtig wird, wenn die beiden Teams am Ende des Grunddurchgangs punktgleich sein sollten. Die Luft wird dennoch dünner für die über weite Saisonstrecken so überzeugenden Tropics.

TSV-Score: Knox (16 Punkte / 7 Rebounds / 0 Assists), Noeres (15/3/1), Fischer (10/4/1), Eklou (8/5/-), Kögler (7/3/4), Benke (4/4/3), Bode (1/4/2), Zeis (-/4/-)