TSV Oberhaching: Punkten für die Playoffs

Von: Harald Hettich

Tropics nach zwei Auswärtsniederlagen in Zugzwang.

Oberhaching. „Punkte für die Playoffs“ lautet das Motto des TSV Oberhaching in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB beim anstehenden Heimspiel gegen die Ahorn Baskets Speyer an diesem Samstag (19 Uhr in der Grundschule Deisenhofen / kostenloser Livestream unter www.2basketballbundesliga.de). Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen sind die in der Tabelle immer noch viertplatzierten Tropics (10:8 Siege) zwar beim Kampf um einen der acht Plätze der Südstaffel für die Meisterrunde noch auf der sicheren Seite. Doch mit Blick aufs schwere Restprogramm und eine eifrig aufholende Konkurrenz sind die Tropics zum Siegen gegen die Rheinland-Pfälzer verdammt. Speyer selbst als derzeit Sechster (8:9 Bilanz) ist nach schwachem Saisonstart längst emsiger Punktesammler und Mitkonkurrent um die Teilnahme an der begehrten Ko-Runde mit den besten Nordclubs. Für die Tropics gilt es zudem, die hauchdünne wie bittere 84:85-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. „Speyer hat sich in einem wesentlichen Punkt im Vergleich zur Vorrunde verändert, ist damit klar stärker geworden“, hebt TSV-Coach Mario Matic auf den wohl prägendsten Neuzugang der ProB während dieser Saison ab.

Jake Babic heißt der neue Denker und Lenker im Team der Römerstädter. Der 27-jährige Playmaker und Pointguard verstärkt erst seit Jahresbeginn das Team von Speyer-Coach Carl Mbassa – doch er tut dies so nachhaltig wie beeindruckend. Von den Niagara River Lions aus der kanadischen Eliteliga war der neue Taktgeber der Ahorn-Korbjäger nach Speyer gewechselt und setzte bislang in acht Partien echte Akzente.

„Er ist der Go-To-Guy, Hirn und Herz dieser Mannschaft“, wird Mario Matic gar nicht fertig mit dem Lob für den kroatisch stämmigen 1,97-Meter-Mann des Gegners. Neben 13 Punkten und sechs Rebounds sticht vor allem die Anzahl der Kreativpässe Babics ins Auge. Fast acht Assists und damit Liga-Bestwert verzeichnet der Kanada-Kroate in Ahorn-Diensten auf seinem Konto – ein bestechender Wert. Wenn man zudem noch auf die beiden in dieser Saison unablässig scorenden US-Korbjäger Quadre Lollis (17 Punkte/ 5 Rebounds) und Darryl Woodmore (16/6) blickt, wird die ansteigende Erfolgskurve der Baskets nachvollziehbar. Wie gut, dass die heimischen Gelbhemden wieder ihren zuletzt fehlenden Center Antoine Buchmann einplanen können.

Fraglich ist dagegen noch der Einsatz von Philipp Bode. Aus gutem Grund hoffen die TSV-Verantwortlichen um Matic auch auf starken Fanzuspruch. Leicht dürfte es nicht werden für die Kyberg-Riesen im Deisen-Dome beim wichtigen Unternehmen Punkte für die Playoffs. HARALD HETTICH