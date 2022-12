TSV Oberhaching: Tropics-Abwehr zermürbt Ehingen beim dritten Sieg in Folge

Von: Harald Hettich

Oberhaching – Es läuft bei den Oberhachinger Tropics in der Zweiten Basketball-Bundesliga. Am Samstag gewannen die Gelbhemden mit 76:67 (38:31) beim Team Ehingen Urspring – der siebte Sieg im neunten Spiel und der dritte in Folge. Damit festigten die Schützlinge von Trainer Mario Matic Platz drei im Klassement der ProB Süd. Ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterplayoffs.

Die Gastgeber begannen vor 400 Zuschauern stark. Nach 90 Sekunden führte Ehingen gegen zunächst zu passive Tropics mit 7:2. Dann erwachten die Gäste. Die Taktik von Tropics-Cheftrainer Mario Matic, dem neuen US-Amerikaner Andre Nation aufseiten der Schwaben schnell Fouls anzuhängen, ging auf. Während der US-Boy nach zwei Pfiffen genervt auf die Bank wanderte, legten die Gelbhemden los.

Eine 14:0-Blitz-Serie der Kybergriesen beendete das erste Viertel zur 25:11-Führung. Aggressives Pressing um den allgegenwärtigen Bode in der Deckung, abgeklärte Aktionen von Jörg Dippold, schnelle Steal-Hände von Omari Knox, entschlossenes Rebounden der Riesen Buchmann und Fischer sowie herzfrischender Fastbreak-Basketball über Kapitän Janosch Kögler ließen die Gastgeber ratlos zurück.

Im zweiten Abschnitt stellte Ehingen defensiv um. Ihr Luxemburger Spielmacher Delgado, kam jetzt besser zur Geltung. Wichtig, dass die Tropics von der Freiwurflinie weiter sicher trafen. Zudem nervte der nimmermüde Bode die Gastgeber defensiv und setzte mit Punkten Nadelstiche.

Als Heck aus der Distanz traf, arbeiteten sich die Gastgeber dennoch auf 22:32 heran (15.). Unter den Körben herrschte Hochbetrieb, von draußen eher Flaute. Nur einen von 19 Dreiern brachten die Tropics insgesamt ins Ziel. Doch Moritz Noeres und der Fischer forcierten wichtige Balleroberungen.

Basketball wurde bis zur Pause jetzt mehr gearbeitet als gespielt. Inmitten der Steals und Ballverluste knallte Ehingens Penteker zwei Dreier in schneller Folge durch die Reuse und brachte seine Farben zum Pausentee damit urplötzlich wieder auf sieben Punkte heran. Fischers Doppeltreffer brachten den Gast wieder zweistellig nach vorn (34:44 /22.).

Die Partie war jetzt umkämpft – beide Teams belauerten sich mit starken Verteidigungsreihen. Aus dem Feld trafen die Tropics kaum. Weil Oberhaching aber gut verteidigte, blieb der Vorsprung trotz schwieriger Offense-Mission stabil (48:40 / 26.). Ein technisches Foul des meckernden Delgado half den Oberbayern. Bonus-Freiwurf durch Kögler und zwei sehenswerte Korbleger-Punkte von Buchmann stabilisierten einen in dieser Phase etwas wackeligen Tabellendritten. Dippold legte final im dritten Viertel zum Zwölf-Punkte-Lead nach.

Noeres und Fischer im Passduett und Kögler im Solo durch die Schwaben-Defense konservierten den Vorsprung zunächst auch im Schlussabschnitt. Knox war nicht der übliche Punktefaktor, arbeitete und reboundete aber vorbildlich. Fischer blockte und traf, Bode nervte und gab der Defense Stabilität.

Doch in der Crunch-Time arbeiteten sich nimmermüde Ehinger durch schnelle Delgado- und Nation-Punkte nochmals heran (60:67 /3.). Kapitän Kögler aber platzierte einen Treffer durch die Reuse, zog dabei routiniert das Foul und baute im 2+1 den Vorsprung wieder zweistellig aus.

Die Schlussphase geriet dennoch hektisch. Delgado, Pentecker und Nation brachten die Gastgeber gut zwei Minuten vor Schluss nochmals auf fünf Punkte heran. Gut, dass Kögler an der Linie im „Match against the Clock“ die Nerven behielt. Noch ein wichtiger, zehnter Fischer-Rebound samt finalem Double-Double gegen bissige Ehinger. Dann war der achte Saisonsieg eingetütet. „Wir haben dieses Spiel heute trotz eklatanter Dreierschwäche in der Defense und durch eine starke Leistung unter den Körben gewonnen“, sagte Mario Matic und atmete kräftig durch. Es läuft halt bei den Tropics. HARALD HETTICH

TSV-Statistik: Kögler (21 Punkte / 2 Rebounds/1 Assist) Dippold (12/1/2) Fischer (10/11 Double-Double + 2 Ass) Knox (10/6/5) Bode (8/2/4) Buchmann (7/5/-) Noeres (4/3/2) Voit (2/3/2) Eklou (2/2/-)