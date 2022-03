Tropics einen Schritt vor den Playoffs

Von: Harald Hettich

Lautstark und wild gestikulierend treibt Tropis-Coach Mario Matic seine Mannschaft nach vorne. © Robert Brouczek

Oberhachinger Basketballer dominieren den FC Bayern II deutlich.

Oberhaching – Nur noch einen Schritt müssen sie tun: Nach dem souveränen 91:69 (42:31) Derbysieg beim FC Bayern II und aufgrund einiger Ergebniswackler der Konkurrenz haben die Basketballer des TSV Oberhaching die ersehnte Teilnahme an den Meisterplayoffs und damit den direkten Klassenerhalt endgültig in den eigenen Händen. Mit einem Sieg gegen Karlsruhe am kommenden Wochenende wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte eingetütet.

Ein Sieg fehlt noch zum Erreichen der Meister-Playoffs

Im Münchner Audi-Dome kündeten bereits die äußeren Vorzeichen von der Bedeutung der Partie. Rund 100 Tropics-Anhänger hatten den Weg an die Siegenburger Straße nicht gescheut und avancierten fortan zu lautstarken Unterstützern ihres Teams. Doch auch für die Talente der wieder sehr jung aufgestellten Bayern galt es, mit einem möglichen Sieg im zunehmend verzweifelten Kampf um den Klassenerhalt Boden gut zu machen.

Die Trikots der in gewohnten blau-gelben Leibchen angetretenen Landkreisriesen lenkten die Gedanken kurz in die Ukraine. Danach sollte wenigstens für zwei Stunden toller Sport dominieren. Eine ausgeglichene Partie entwickelte sich dabei nur in den ersten Minuten. Nach nervösem Start beider Mannschaften lagen die Bayern im anfänglichen Lowscore-Game Mitte des ersten Quarters mit 8:5 in Front. Doch dann übernahmen die Tropics dauerhaft und stetig entschlossener das Heft des Handelns. Drei sehenswerte Korbleger des erneut starken Fynn Fischer zum 11:8 läuteten den schnellen Umschwung mit Nachklang ein. Schnelle Steal-Hände des im Verlauf der Partie überragenden „Käptns“ Janosch Kögler und ein gefühlvoll getimter Dreier von Omari Knox ließen am Ende des Startviertels ein 17:12 vom elektronischen Anzeigewürfel leuchten.

Die Oberhachinger Entschlossenheit war besonders auch Coach Mario Matic anzumerken. Während sein Co-Trainer in zweiter Reihe die taktischen Essentials ruhig vermittelte, wirbelte Matic an der Seitenlinie durch die Halle. Mit der gewünschten Wirkung: Während die zunehmend verunsicherten Gastgeber gerade aus der Distanz keine Kontinuität in ihre Würfe brachten, zauberte beim TSV Peter Zeis. Der erfahrene Forward platzierte binnen einer Minute drei blitzsaubere Serien-Dreier durch die Reuse. Mitte des zweiten Abschnitts waren die Tropics so auf 30:18 enteilt.

Dennoch war es vor allem erstklassiges Teamwork, dass diesen Vorsprung bis zur Pause trotz einiger Gegenwehr des FCB-Topduos Amar Licina (18 Punkte gesamt) und Joshua Obiesie (16/8) fast konstant hielt. Die engmaschige, geschickt zwischen Zone und Mann wechselnde Defense der Oberhachinger mit den beiden Riesen Bernhard Benke und Fynn Fischer, dem rackernden Lauris Eklou und Mateo Jukic stand. Den Rebound-Raum beherrschten die Gelben und mit vielen Steals und Kreativanspielen von Philipp Bode, Knox und Kögler setzten sie immer wieder Nadelstiche.

Auch nach der Pause bauten die Gäste ihren Vorsprung Punkt um Punkt aus. Immer zahlreicher verewigten sich auch die beiden Shooter Moritz Noeres und der sehr mannschaftsdienliche Omari Knox auf der Anzeigetafel. Spätestens nach dem viertelübergreifenden 12:0-Run der Gäste zum 77:55 war die Partie gelaufen. Gelegenheit für das Duo Matic und Kandcic, den eigenen hoffnungsvollen Nachwuchs mit Spielzeit an das Kernteam weiter heranzuführen. Eigengewächs Jan Holleman bot in seinen kurzen Sequenzen ebenso wertvolles Teamwork wie Rebound-Teilzeitworker Thomas Pethran.

Der hoch veranlagte Mateo Jukic ließ es sich zudem nicht nehmen, noch einen Ganz-weit-draußen-Dreier gefühlvoll einzutüten. „Stolz bin ich besonders, dass wir alle vier Viertel gewonnen haben“, bekannte Milos Kandzic hinterher. „Vor allem diese fantastische, fünfzigprozentige Dreierquote hat uns heute sehr geholfen“. Mario Matics Freude war noch nicht absolut und mehr nach innen gekehrt. „Ein starkes Statement der Mannschaft - jetzt muss ein Sieg am Samstag gegen Karlsruhe her“, befand der Oberhachinger Coach Seitenlinienzampano eher nüchtern. Recht hat er.

TSV Oberhaching: Kögler 26 Punkte / 3 Rebounds / 5 Assists, Fischer 17/3/-, Zeis 14/4/4, Knox 10/6/4, Noeres 8/3/1, Bode 7/4/2, Benke 6/7/1, Jukic 3/-/-, Pethran -/2/-, Eklou -/-/1, Holleman ohne Score.