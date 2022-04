Tropics scheitern denkbar knapp

Von: Harald Hettich

Tropics-Trainer Mario Matic zeigte sich im entscheidendes Spiel bei den Düsseldorf Giants mit einigen fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht einverstanden. © Norbert Schulz

TSV Oberhaching scheidet im Playoff-Achtelfinale der 2. Liga ProB unglücklich aus.

Oberhaching/Düsseldorf – Am Ende hat es nicht sollen sein. Denkbar knapp sind die Oberhachinger Tropics nach einer hauchdünnen 79:81 (44:42) Niederlage bei den Art Giants Düsseldorf im entscheidenden dritten Spiel der Achtelfinalserie in den Meisterplayoffs der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB ausgeschieden. Dadurch ist am Ostersamstag am Rhein eine ingesamt starke Saison der Liga-Underdogs vom Kyberg zu Ende gegangen.

Vor 500 Zuschauern hatten die Gelbhemden den hohen Favoriten vom Rhein am Rande einer Niederlage. Nach vier ausgeglichenen Vierteln und je einem Sieg der beiden Teams zuvor waren die Gastgeber insgesamt glücklicher Sieger im fairen Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams. „Natürlich ist es schade, dass wir die Playoffs nicht siegreich und dann mit einem weiteren Heimspiel in Oberhaching fortsetzen können“, betonte TSV-Coach Mario Matic. „Wir waren nah dran am Erfolg und ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft, die ihr vor der Saison kaum jemand zugetraut hätte.“

Zwar ist die Playoff-Teilnahme für die Oberhachinger damit Geschichte, doch der sportlich erzielte Klassenerhalt bleibt als bislang größter Vereinserfolg in den Annalen. Eine hochspannende Partie kündigte sich bereits im ersten Viertel mit deutlichen Führungswechseln und Punkte-Serien der beiden Teams an, weil am Ende nach Janosch Köglers geschmeidigem Korbleger zum 21:21 nach zehn effektiven Minuten Gleichstand herrschte. Kögler und Omari Knox waren zu diesem frühen Zeitpunkt bereits die Haupt-Punktelieferanten der Gäste. Düsseldorf setzte auf eine breite Streuung seiner Kräfte um ihren gefürchteten Dreierschützen und besten Werfer Mikutis (16 Punkte gesamt).

Im zweiten Abschnitt erwischte das Matic-Team den besseren Start. Der in Halbzeit eins mit insgesamt 17 seiner 20 Punkte überragende Knox wirbelte als defensiver Rebound-Jäger ebenso wie als fulminanter Distanzwurfschütze. Als der erneut überzeugend agierende Spielmacher Philipp Bode zum 31:26 für die Gäste eintütete, war vorübergehend Stille im Fanblock der Düsseldorfer. Doch die Hausherren fanden regelmäßig Antworten. Der starke Aunitz und der insgesamt erneut eher blasse Coplin stellten die Punktetafel wieder auf Ausgleich. Das Spiel wogte hin und her, ohne dass sich eines der beiden Teams absetzen konnte. Wieder Knox besorgte die finalen beiden Punkte zur knappen Pausenführung der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel warfen der jetzt deutlich aktivere Fynn Fischer sowie erneut Bode beim 45:51 eine Sechspunkteführung der Oberbayern heraus. Düsseldorf hatte mit den wechselnden Verteidigungs-Arrangements der Gelbhemden erkennbar Probleme. Auch der lange Center Boner ebenso wie Coplin konnte sich nicht wie in den Vorpartien durchsetzen. Doch die Gäste gaben den Spielfaden gegen Ende des 3. Viertels wieder aus der Hand. Knox´ Würfe und jene seiner Kollegen fanden ihr Ziel nicht mehr. Die aus dem Feld in dieser Zeit harmlosen Rheinländer profitieren von einen fragwürdigen Pfiffen der Referees. Am Ende ging Düsseldorf 28 Male und damit mehr als doppelt so oft an die Freiwurflinie. Zudem zwang die Foulproblematik Gäste-Coach Matic immer wieder zu Umstellungen. Es war jetzt ein echter Playoff-Fight. Erneut Bode mit einem unwiderstehlichen Coast-to-Coas-Run samt zweier entschlossen herausgearbeiteter Punkte sowie der vorwiegend in Halbzeit zwei spielende und scorende Co-Kapitän Peter Zeis per Dreier schafften beim 58:55 für die Tropics nochmals den Umschwung. Die starken Gebhardt und Aunitz bescherten aber Düsseldorf ein 61:60 vor dem Schlussviertel. Hier setzte erneut Mikutis mit seinem Dreier zum 67:64 und kurz darauf per Korbleger zum 69:64 zwei Achtungszeichen. Kögler, Noeres und Zeis waren aber wichtige Protagonisten, die den Außenseiter stets wieder heranführten. 52 Sekunden vor der Schlusssirene beim 79:79 stand die Partie erneut pari. Aus der anschließenden Auszeit kamen die Gastgeber wacher. Ami Coplin schnappte sich einen Rebound, war nur per Foul vom Ball zu trennen und verwandelte beide Freiwürfe eher unspektakulär zum Endstand. Sechs Sekunden vor dem Ende wurde Kögler beim eigenen Ballvortrag foul- und damit erneut freiwurfwürdig gestoppt. Doch der Pfiff der Unparteiischen blieb aus. Die Spieluhr zeigte auf null und ließ enttäusche Oberhachinger zurück. Sieger Düsseldorf darf nun im Viertelfinale gegen Koblenz ran.

TSV: Knox 20 Punkte / 9 Rebounds / 4 Assists, Kögler 17/5/4, Zeis 11/7/3, Bode 11/4/3, Noeres 11/1/1, Fischer 4/-/-, Benke 3/3/-, Pethran 2/2/-, Eklou -/1/-, Jukic