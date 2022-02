Tropics setzen dickes Ausrufezeichen in der 2. Liga

Von Harald Hettich schließen

Basketballer des TSV Oberhaching feiern immens wichtigen 78:76.Auswärtssieg in Erfurt.

Oberhaching – Ein Triumph unbändiger Moral, tollen Teamgeistes, zäher kämpferischer Einstellung und unglaublicher Nervenstärke: Die Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching fuhren trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen dramatisch herausgespielten 78:76 (35:39) Erfolg bei den Basketball Löwen Erfurt ein.

Von fünf Niederlagen in Serie zuvor, einer kurzen Rotation nur acht einsatzfähiger Akteure, einer beschwerlichen 400-Kilometer-Anreise am Spieltag und einer lautstarken Unterstützung des Heimteams aus 400 Thüringer Kehlen ließen sich die Schützlinge von Trainer Mario Matic nicht beirren. Ein gefühlvoller Korbleger ihres Kapitäns Janosch Kögler vier Sekunden vor der Schlusssirene markierte den so wichtigen neunten Saisonsieg im achtzehnten Match. Als Tabellensechster weisen die Gelbhemden einen Zwei-Siege-Vorsprung auf die Abstiegsrunde auf. Die Meister-Playoffs rücken vier Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs wieder deutlich näher. Tropics-Trainer Mario Matic zeigte sich nach der Schlusssirene hoch zufrieden: „Unter den schwierigen Rahmenbedingungen bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Vor allem die Arbeit einer variablen Defense war herausragend.“

Die Entschlossenheit der Gäste aus Oberhaching von Beginn an spürbar

Die Entschlossenheit der Gäste war schon im ersten Viertel spürbar. Der Dreier von Peter Zeis zur Eröffnung machte Lust auf mehr. Was folgte, war ein toller Schlagabtausch zweier bis in die Haarspitzen motivierter Teams. Zwar brachte Erfurts überragender Center Noah Kamden (15 Punkte) seine MannschaftMitte des Start-Quarters beim 13:12 erstmals in Front. Doch früh erkennbar war, dass die Thüringer mit der entschlossenen und fast ständig zwischen Man-to-Man-Defense und Zonenpresse wechselnden Verteidigung der Kyberg-Riesen enorme Probleme haben würden. Vor allem der erst 17 Jahre alte Mateo Jukic verdiente sich als Kopf in der Defensive eine Bestnote. Der höchst spielfreudige Omari Knox und der gefühlt omnipräsente Fynn Fischer sorgten zudem für starke Angriffsakzente. Die 22:17-Führung der Gäste nach den ersten zehn Minuten war logisch erklärbar.

Man darf die Tropics nie abschreiben

Doch die Erfurter zeigten im zweiten Viertel ihrerseits einen stärken Aufwärtstrend. Zwar gehörten die Eröffnungssequenzen dank zweier Dreier von Knox und Kögler erneut den Gästen. Doch die Thüringer unterstrichen jetzt durch starke Aktionen ihrer hoch veranlagten US-Boys Edi und Lyles sowie den sicheren Dreierschützen Schiller ihr Potenzial. Zur Pause hatte der Gastgeber auch dank einer zwischenzeitlichen Oberhachinger Ladehemmung die Partie zur eigenen Vier-Punkte-Führung gedreht. Doch wer dachte, die volle Kapelle der Erfurter würde jetzt dem dezimierten Kader der Gäste den Zahn ziehen, der irrte gewaltig. Auch der lange unauffällige TSV-Forward Moritz Noeres packte jetzt seinen Wurfarm aus. Im Verbund mit den weiter entschlossen punktenden Kögler (insgesamt 29 Punkte), Knox (19) und Fischer (15) arbeiteten sich die Tropics eine Sieben-Punkte-Führung zum Ende des dritten Viertels heraus (62:55).

Auch weil der offensiv lange eher glücklose, aber defensiv unter dem Verteidigungskorb umso effektiver arbeitende Bernhard Benke seiner Offensivfraktion den Rücken freihielt. Nach einem 7:0 Run der Gastgeber früh im Schlussabschnitt sanken die Wetten auf den Gast zunächst deutlich. Doch Peter Zeis lieferte nicht nur als Defense-Bastion erstklassige Arbeit, sondern stellte auch vorne einen wichtigen Dreier zu. Allerdings zeigten sich die Gastgeber nun auch aufgrund ihrer größeren Wechsel-Möglichkeiten treffsicherer. Oseis Punkte zum 72:69 drohten, einen endgültigen Umschwung zu Ungunsten des Tropics einzuleiten. Zumal das Gästeteam nach einigen durchaus fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen in echte Foul-Trouble geraten war. Doch es war mit dem Erfurter Lyles nach technischem Foul ein Akteur der Gastgeber, der vorab duschen durfte. Die letzten Sequenzen gehörten den fühlbar entschlosseneren Gästen. Benke hatte das Ruder unter den Körben endgültig übernommen. Erfurts überragender Kamden offenbarte bei Freiwürfen und durch unnötiges Foul Nervenschwächen. Die Oberhachinger stießen entschlossen in die sich bietende Lücke. Höhepunkt war dann eben jener bärenstarke Korbleger von Kögler, der die Partie entscheiden sollte. Ein letzter, verzweifelter Dreier-Versuch der l Löwen scheiterte an der vielarmigen Tropics-Defense. Der Rest war Jubel eines Teams, das durch mannschaftliche Geschlossenheit brilliert hatte. Diese Tropics sollte man eben nie abschreiben.

