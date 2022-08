TSV Oberhaching: Tropics sind bereit für die neue Saison

Von: Harald Hettich

Im gefällt’s an der Isar: Jörg Dipold, Neuzugang des TSV Oberhaching. Personalplanungen noch nicht abgeschlossen © TSV

TSV Oberhaching holt weiteren viel versprechenden Neuzugang.

Oberhaching – Wenigstens bei den Basketballern des TSV Oberhaching scheint das mit dem Klima noch zu passen – von einem großen Wandel im Mikrokosmos des Kaders beim Zweitligisten ist knapp zwei Monate vor dem Saisonstart der 2. Liga ProB am 1. Oktober nichts zu spüren. Festzumachen ist diese Einschätzung am Umstand, dass das in die Meisterplayoffs gerauschte Erfolgsteam der Vorsaison (fast) komplett an Bord bleiben wird.

Dazu kommen punktuelle Kadererweiterungen und -verstärkungen wie Center Antoine Buchmann (zuletzt Collegespieler in den USA) oder das TS-Jahn-Guard.-Talent Benny Voit (wir berichteten). Rekordverdächtig schnell überzeugen vom Oberhachinger Weg ließ sich jetzt auch Jörg Dippold. Der in der Basketball verrückten Bamberger „Area“ bestens ausgebildete, variable Guard und Forward avancierte in den vergangenen Jahren beim TSV Breitengüßbach zu einem der besten Spieler in der Ersten Regionalliga. Den Lehramtsreferendar im Hauptberuf verschlug es jetzt nach München. Den Ruf der Tropics eine Liga-Etage höher ließ der 29 Jahre und 194 Zentimeter lange Außen nicht verhallen. „Wir haben uns innerhalb von drei Minuten auf einen Jahreskontrakt geeinigt“, freut sich TSV-Chefcoach Mario Matic über den Zugewinn. „Jörg kann ProB und wird unseren Kader weiter verdichten und verstärken“, betont der Deutsch-Kroate.

Damit sind die Personalplanungen aber „noch nicht abgeschlossen“, wie Matic betont. „Wir halten Augen und Ohren offen, aber ein möglicher Zugang muss einfach in unser Gefüge passen“. Will heißen, ein neues Gelbhemd darf nicht die immer noch überschaubaren finanziellen Ressourcen sprengen und muss laut Matic „das Team echt weiterbringen“.

Ansonsten vertraut man den Altbekannten. Nachdem Kapitän und Leitwolf Janosch Kögler bereits früh seinen Vertrag am Kyberg verlängert hatte, folgten eng getaktet die weiteren Teammitglieder. Mit den zuletzt auch schriftlich fixierten Kontraktverlängerungen von Distanzschütze Moritz Noeres, Center -Backup Thomas Pethran, Ball-Handler Omari Knox und dessen Aufbau-Pendant Philipp Bode ist die Vorsaison-Combo nahezu wieder voll. „Es könnte sogar noch besser werden“, hofft der Coach. Denn der bislang einzig fixierte Abgang von Center Bernhard Benke wegen dessen Auslands-Studiensemesters in Finnland dürfte laut Matic kürzer ausfallen. „Vieles spricht dafür, dass Bernhard zum Jahreswechsel wieder bei uns aufschlägt.“ Family-Business, dass beim TSV auch in den Bereichen rund um das Zweitliga-Team greift. Nachdem der bisherige Nachwuchs-Koordinator Toni Hed künftig bei der TS Jahn München im erfolgreichen Damenteam Führungsaufgaben übernimmt, wird die Dispo und Logistik im Bereich des aufstrebenden Viel-Talente-Nachwuchses beim TSV auf mehrere verantwortliche Köpfe verteilt. Die Ex-Spieler Pedrag Gavran und Dominik Exner im Verbund mit Tausendsassa Omari Knox sollen die Arbeit mit den Topakteuren von morgen nun steuern. „Es bleibt alles in der Basketball-Familie“, sagt Matic und schmunzelt. Daneben werde man noch den ein oder anderen talentierten Nachwuchscoach „gerne integrieren“. Angesichts des bestehenden Binnen-Klimas bei den Gelbhemden wohl kein echtes Problem.

