TSV Oberhaching Tropics: Spitzenspiel in Deisenhofen

Von: Harald Hettich

Auf Oberhachings Omari Knox wird es im Spitzenspiel zwischen den Tropics und den White Wings ankommen. bro © brouczek

2. BASKETBALL-LIGA Tropics empfangen den Tabellenführer

Oberhaching – Wer hätte das vor der Saison gedacht? Das Aufeinandertreffen des TSV Oberhaching und der White Wings Hanau am 10. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga ProB (Samstag, 19 Uhr, Grundschule Deisenhofen/ Livestream unter www.2basketballbundesliga.de) wird zum echten Spitzenspiel. Noch in der Vorsaison hatten sich die Hessen erst durch eine 3-Siege-Serie unter ihrem neuen Trainer Marti Zamora vor der Abstiegsrunde gerettet. Heuer grüßen die Gebrüder-Grimm-Städter nach einem märchenhaften Saisonstart mit 9:0 Siegen von Platz eins. Eine echte Herausforderung für die Tropics, die ihrerseits mit bislang 7:2 Erfolgen und Platz drei in der Tabelle überraschen. „Wir brauchen einen super Tag, um Hanau zum ersten Mal in dieser Saison ärgern zu können“, weiß TSV-Trainer Mario Matic. In höchsten Tönen lobt der Deutsch-Kroate sein Trainerpendant.

Den aggressiven Zug zum Korb bedienen vor allem die Langen im Team der White Wings. Der US-Amerikaner Jesse Furlong kommt von der im Basketball renommierten Oklahoma State University und bringt seine 205 Zentimeter Körberlänge mit 15 Punkten und fast 10 Rebounds pro Match bestens zur Geltung. Noch größer und wuchtiger als der US-Power-Forward kommt Stamm-Center Sören Urbansky mit 2,14 Metern daher. Der junge Leuchtturm der Hessen verfügt trotz seiner erst 22 Jahre bereits über BBL- und Pro-A-Erfahrung in Crailsheim und Ludwigsburg. Bei Hanau verantwortet er bislang über 12 Punkte und über 5 Rebounds pro Partie. Gut, dass die Gelbhemden bis auf den wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrten Rekonvaleszenten Peter Zeis in Bestbesetzung antreten können. Auch das Rahmenprogramm mit Nikolaus für die Kleinen und weihnachtlichen Leckereien kann sich sehen lassen. Ähnlich vorweihnachtlich andächtig wird es auf dem Parkett aber wohl nicht zugehen. Spitzenspiel eben. HARALD HETTICH