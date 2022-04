Tropics starten in die Meister-Playoffs

Höchste Konzentration: Die Oberhachinger Tropics und Janosch Kögler starten morgen in die Playoffs. Andrius Mikutis ist der beste Distanzschütze der 2. Liga ProB © Andreas Mayr

Verspäteter Achtelfinal-Auftakt bei den Giants Düsseldorf – Gespielt wird Freitag und Sonntag.

Oberhaching – Die Vorzeichen für die Saison-Kür der heuer so erfolgreichen Zweit-Bundesliga-Basketballer des TSV Oberhaching könnten besser stehen. Nach den jüngsten Corona-Serieninfektionen bei den Tropics musste der an sich für das Vorwochenende geplante Playoff-Achtelfinal-Auftakt gegen die ART Giants Düsseldorf vertagt werden. Nun ist für die beiden Kontrahenten im Duell des ProB-Nord-Dritten vom Rhein und des Süd-Sechsten vom Kyberg deshalb doppelte Arbeitsbelastung am morgigen Freitag und Sonntag angesagt (siehe Kasten).

Beide Konkurrenten weisen Parallelen auf. Das beginnt beim „Understatement-Duell“ der beiden Cheftrainer. Düsseldorfs mit 29 Jahren jüngster ProB-Coach Florian Flabb spricht vom „Bonbon Playoffs“ und lehnt eine Favoritenrolle für sein Team kategorisch ab. TSV-Taktikfuchs Mario Matic pflegt die schöne Floskel von der „Kirsche und der Kür“. Düsseldorf habe den Druck des Weiterkommens auf seiner Seite.

Dabei haben beide Teams nach eigenem Verständnis ihr Saisonziel vom Klassenerhalt bereits erfüllt – und dabei die jeweils besten Spielzeiten ihrer Vereinshistorie hinter sich gebracht. Beide Teams sind relative ProB-Newcomer im Profi-Basketball und jeweils seit drei Jahren im Unterbau der Zweiten Bundesliga zuhause.

Während allerdings bei bei den Gelbhemden der kontinuierliche Aufbau der soliden Schritte als Grundkonsens definiert wird, blicken die Rheinländer auf eine bewegte Geschichte zurück. Als Gloria Giants Düsseldorf erlebte man zwischen 2008 und 2013 lichte Höhen in BBL und ProA. Danach kam der jähe Absturz in die Insolvenz. Mit dem Düsseldorfer Breitensportverein ART fusionierten die gestutzten Giants Mitte der 2000-Zehnerjahre zu einer schlagkräftigen Regionalligatruppe, die 2019 den Aufstieg in die ProB schaffte – und seither im soliden Ansatz Tropics-Parallelen aufweist. Auch die neuen „Giganten“ bündeln ihre Kräfte vorwiegend mit jungem Stammpersonal aus der Region.

Ergänzend hat Düsseldorf zwei ausländische Könner in seinen Reihen. Topwerte erzielt der im letztem Sommer verpflichtete US-Shooting-Guard Booker Wade Coplin. 19 Punkte, 6 Rebounds und vor allem 6 Kreativ-Assits wie drei Steals stellen dem 24-Jjährigen von der Augsburg University aus Minneapolis ein erstklassiges Zeugnis aus. „Einer der komplettesten Spieler der gesamten Pro-Ligen“, wertschätzt Mario Matic den Gegner. „Besonders ihn und Andrius Mikutis gilt es einzubremsen, wollen wir eine Chance haben.“

Besagter Litauer ist mit 43 Prozent saisonaler Dreierquote der beste Distanzschütze der gesamt ProB Nord. „Der haut auch aus der Halbdistanz gefühlt fast jeden Ball in den Korb“, so Matic. Auch das „Einheimischen-Modell“ am Rhein gedeiht: 2,09-Meter-Center Lennart Boner ist mit neun Rebounds pro Partie Regent unter den Körben. „Mit insgesamt fünf zweistelligen Shootern ein starke Mannschaft, die sich im Gegensatz zu uns auch von Corona verschont intensiv vorbereiten konnte“, formuliert Matic seine Sorgen nach „lockerer Aufbau-Trainingswoche“ seines Rekonvaleszenten-Teams.

Aber er hofft, mit voller Kapelle gen Düsseldorf zu reisen. „Unsere Chancen liegen bei 20:80“.

