Tropics werden überrannt

Von: Harald Hettich

Teilen

Tropics-Kapitän Janosch Kögler überzeugte immerhin durch vollen Einsatz. © Robert Brouczek

Oberhachinger im ersten Playoff-Hinspiel in Sandersdorf ohne Chance.

Oberhaching. Gemessen an den Eindrücken vom vergangenen Samstag wird das Meister-Playoff-Intermezzo 2023 der Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching ein sehr kurzes. Nach einer von Gästeseite uninspiriert, fehlerlastig Fehler lastig und streckenweise seltsam blutleer geführten ersten Head-to-Head-Partie gegen den starken ProB-Nord-Zweiten BSW Sixers aus der Kleinstadt Sandersdorf nördlich von Leipzig stand eine auch in der Höhe der Niederlage folgerichtige 66:105 (27:55)-Schlappe der Oberbayern. Während Sandersdorf formstark wohl schon fürs Viertelfinale plant, müssen die Kyberg-Riesen im Rückspiel am Freitag (19.30 Uhr, Grundschule Deisenhofen / Livestream unter www.2basketballbundesliga.de) vieles ändern, um die Chance für ein Weiterkommen mit zwei dafür notwendigen Siegen am Leben zu erhalten.

Am Samstag in der voll besetzten Ballsporthalle in Sandersdorf war vor 900 Zuschauern von der notwendigen Bereitschaft der Tropics zu großen Playoff-Taten nichts zu spüren. Bereits früh verloren die Schützlinge von Trainer Mario Matic jeden Anschluss ans Geschehen. Während die Oberhachinger vorne selbst einfache Würfe versemmelten und in der Defense große Lücken offenbarten, spielten sich die Hausherren früh und frenetisch angefeuert in einen Rausch. Während die Gäste bis Mitte des ersten Viertels neben einigen Freiwurftreffern lediglich einen Feldkorb beisteuerten, trafen die Ostdeutschen fast nach Belieben. Ein bestens aufgelegter serbischer Pointguard Aleksa Kovacevic tütete selbst ein, bestach aber noch mehr durch seine kreative Zustellarbeit (9 Assists) auf seine wohldisponierten Mitspieler. Vor allem Double-Double-Shooter Marco Rahn (14 Punkte / 12 Rebounds) und der bärenstarke Ami Donte Nicholas (18 / 7 + 5 Assists) warfen sich rasch warm. Auch Außen Evans Rapieque (17 Punkte) und das 2,08-Meter-Center-Großtalent Hendrik Warner (12/7) waren dankbare Abnehmer - allerdings ohne echte Gegenwehr der Tropics. Nachdem auch der in vielen Notizzetteln höherklassiger Clubs dick angestrichene Este Kristaps Kilps seiner Wurflust beim 25:9 in Minute sechs entdeckte, drohte den Gästen früh die deftige Abreibung. Unterbrochen wurde die einseitige Monotonie nur durch eine 7:0-Serie der Oberhachinger gegen Ende eines denkwürdigen ersten Viertels (30:19). Es sollte noch unangenehmer für die Gäste kommen. Auch der nimmermüde TSV-Highscorer Omari Knox, ein kämpferischer Kapitän Janosch Kögler und ein wenigstens phasenweise treffsicherer Moritz Noeres konnten nicht verhindern, dass die Abfuhr für den Süd-Siebten bereits zur Halbzeit mit 28 Punkten Rückstand und bei nur acht Oberhachinger Punkten während der zweiten 10 Minuten dramatische Züge annahm. Laute und zunehmend wutentbrannte Ansprachen von Trainer Mario Matic während der Auszeit verhallten offenkundig ungehört. Es wurde im dritten Quarter noch deftiger. Erst nach dem 89:45 ließen es die auch defensiv gut sortierten Platzherren im Schlussabschnitt ruhiger angehen. Die Landkreis-Riesen konnten somit wenigstens den letzten Abschnitt (21:16) etwas positiver gestalten und noch zarte Ergebniskosmetik betreiben. An der formidablen Pleite änderte auch die viel zu späte Kurskorrektur der Gäste nichts mehr. Mario Matic gratulierte seinem Trainerkollegen Chris Schreiber gewohnt fair zum Sieg. „Die Sixers haben die gesamte Partie dominiert und wir waren chancenlos“. Deutlich wurde der Coach in der Kritik an sein Team. „Ich bin sehr enttäuscht von meiner Mannschaft. Die Art und Weise, wie wir uns ergeben haben, steht nicht für unser Team und unser Programm.

TSV-Scoreboard: Knox 19 Punkte / 4 Rebounds / 3 Assists, Kögler 14/3/1, Noeres 8/-/-, Benke 7/11/-, Fischer 7/9/-, Zeis 6/5/2, Dippold 5/3/1, Bode -/2/2, Voit -/-/2 + Buchmann o.Score