Tropics wieder in Abstiegsgefahr

Von: Harald Hettich

BASKETBALL – 2. LIGA PROB Bittere 93:97-Niederlage des TSV Oberhaching bei den Gießen 46ers

Oberhaching – Jetzt wird es ganz eng für die Oberhachinger Tropics im Kampf um einen der so begehrten, weil den Klassenerhalt vorzeitig sichernden Playoff-Plätze in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB. Nach der bitteren 93:97 (50:39) Auswärtsniederlage im Schlüsselmatch bei den Gießen 46ers Rackelos rangieren die Oberhachingers zwar immer noch auf dem umkämpften 8. Tabellenplatz. Aber der Vorsprung auf die Konkurrenz wurde durch jetzt sieben Pleiten aus den vergangenen acht Partien und aktueller Bilanz von 9:11 Siegen nahezu eingebüßt. „Wir werden die beiden letzten Saisonpartien beim FC Bayern II und gegen Karlsruhe gewinnen müssen, um nicht doch noch für die Abstiegsrunde planen zu müssen“, hat TSV-Coach Mario Matic hochgerechnet.

Wie häufig in dieser Saison konnte man den Tropics in Gießen keine echten Vorwürfe machen. Das Team fand nach kurzen Startschwierigkeiten und einem schnellen 4:12-Rückstand infolge zweier kurz getakteter Dreier des besten Gießeners Tim Brüggemann (23 Punkte / 8 Rebounds insgesamt) rasch in die Spur. Tropics-Kapitän Janosch Kögler und der Tagesbeste Omari Knox leiteten auf Seiten der Gäste mit schnellen Händen und platzierten Würfen eine starke Phase ein. Beim 13:14 (5. Minute) waren die Gelbhemden dran. Nach starken Moves von Fynn Fischer und einem dreifachen Dreierpaket von Peter Zeis in der finalen Phase des ersten Viertels hatten die Oberbayern auch dank starker wie variantenreicher Defense ihrerseits eine 29:17-Führung herausgespielt.

Vor allem das bestimmende 46ers-Quartett mit Uhlemann. Lischka, dem schnellen Max Begue (15/6) und der US-Neuverpflichtung Montreal Scott zauberte einen 13:0-Run des Tabellenzehnten auf die Anzeigetafel. Es war dem bärenstarken Oberhachinger Omari Knox vorbehalten, mit sieben Serienpunkten und tollen Anspielen erneut den Turnaround zu kreieren. Dank dieser starken Momente lagen zum Ende der ersten Halbzeit die Oberhachinger urplötzlich wieder mit elf Punkten in Front. Der unrühmliche Höhepunkt der Partie freilich spielte sich kurz vor dem Abpfiff von Halbzeit eins ab. Eine klare Tätlichkeit des Gießeners Scott mit Schlagwirkung gegen TSV-Aufbaulenker Philipp Bode ahndeten die Referees nicht mit der fälligen Disqualifikation des Gießener Forwards, sondern nur mit technischem Foul.

Hitzig, hart und von manch verstecktem Foul gekennzeichnet blieb die Partie auch in der ersten Phase von Halbzeit zwei. Vor allem Uhlemann und der jetzt stärker agierende Lischka (12 Punkte / 7 Rebounds) drückten dem Spiel zunehmend ihren Stempel auf. In der Folge wogte das Geschehen hin und her. Doch die Tropics erlaubten sich einen wichtigen Fauxpas: Die Playclock war fast abgelaufen, als Gießens David Amaize unbehelligt einen echten Verzweiflungsdreier aus den Tiefen der eigenen Spielhälfte in Richtung TSV-Korb adressierte – 70:67-Führung der 46ers durch die Reuse.

Nun zum Siegen verdammt

Nach intensiver Ansprache des Coaches starteten die Gelben ihrerseits jedoch fulminant in den Schlussabschnitt. Nach drei Distanztreffern von Noeres und zweimal Knox führte der Gast wieder mit 81:78 (34.). In der Folge konnte sich kein Team wirklich absetzen. Knapp drei Minuten vor der Schlusssirene führten die Hessen dank Lischkas Kreativmomenten mit 88:87. Der in jeder Hinsicht weiterhin aggressive Scott verschaffte Gießen beim 92:87 vorentscheidend Luft. Peter Zeis mit einem Dreier in der Schlussminute ließ noch einmal Spannung aufkommen. Doch am Ende setzte Gießen den Deckel auf die spannende Partie. „Meine Mannschaft hat sehr gut gespielt und leider phasenweise den Faden verloren“, so Mario Matic. „Gießen ist natürlich eine starke Mannschaft - aber das rüde Foul von Scott wurde leider nicht ausreichend geahndet“. Seine Jungs sind nun in den finalen beiden Spielen zum Siegen verbannt, will man das große Ziel „Playoffs“ noch realisieren. hh

TSV Oberhaching: Knox 23 Punkte / 5 Rebounds / 5 Assists + 4 Steals Fischer 20 /13 „Double-Double“ + 1 Assist Zeis 15/5/- Kögler 14/5/3 Noeres 11/4/- Benke 6/7/1 Bode 4/-/2 Eklou -/2/1 Jukic -/1/-