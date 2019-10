TSV Oberhaching zu Gast beim FC Bayern

Basketball - 2. Liga

von Harald Hettich schließen

Die Basketballer des TSV Oberhaching treten heute Abend um 20 Uhr im Audi.Dome (Siegenburger Straße) in der 2. Liga ProB beim der zweiten Mannschaft des FC Bayern an.

Oberhaching - Immerhin gegen die zweite Mannschaft und international hochkarätig zusammengesetzte Talente-Großmacht des Euro-League-Teilnehmers gilt es für den zuletzt gegen Erfurt überzeugend siegreichen ProB-Aufsteiger vom Kyberg zu bestehen. Prominentester Name im Aufgebot des Gastgebers ist der Coach. Demond Greene sammelte als deutscher Nationalspieler und Deutscher Meister einigen Lorbeer. Jetzt hat er die Aufgabe, ein hoch veranlagtes Juniorenteam des „FCB“ auf die Erfolgsspur zu setzen. Neben dem gegen Oberhaching verletzt ausfallenden Kroaten Matej Rudan sticht auch der Italiener Sasha Grant als künftiger NBA-Prospect hervor. Der erfahrene Point-Guard und Dreier-Spezialist Viktor Frankl-Maus agiert als verlängerter Arm des Coaches auf dem Court und soll die Jungspunde lenken. Das gelang beim Saisondebütsieg in Gießen prächtig - zuletzt bei der überraschenden 72:74- Heimniederlage des FCB II gegen Ulm weniger. Bange machen ob des großen Namens gilt also nicht bei den bis auf Chris Hustert bestbesetzten Gelben.