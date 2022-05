TSV Sauerlach: Abstieg der Handballer steht fest

Von: Umberto Savignano

Es hat nicht gereicht: Der TSV Sauerlach steigt mit Trainer Ingo Schwenzfeger in die Bezirksoberliga ab. © Archiv bro

Die Handballer des TSV Sauerlach müssen nach der 19:29 (10:12)-Niederlage gegen Ismaning aus der Landesliga absteigen.

Sauerlach – Es wäre eine handfeste Überraschung gewesen, hätten die Sauerlacher im Derby ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Doch unmöglich schien es nicht: Erstens hatten sie im Hinspiel ein Remis geholt, zweitens ging es für den als Meister bereits feststehenden Gegner um nichts mehr. Und tatsächlich agierten die Sauerlacher im ersten Durchgang mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe, führten mehrmals, zuletzt mit 10:9 (21.). Auch zur Pause lebte die Hoffnung trotz des 10:12-Rückstands noch. Nach dem Wechsel vergrößerte sich der Abstand aber schnell auf 11:16 (36.), der Gäste-Sieg war vorgezeichnet. „In der ersten Halbzeit haben wir top gespielt, richtig stark, haben gezeigt, was wir können, in der zweiten hat dann jeder gemacht, was er denkt. Da wurde es undiszipliniert, wir haben den Ismaningern die Bälle hingeworfen und sie haben uns mit extrem schnellen Gegenstößen bestraft“, analysierte Trainer Ingo Schwenzfeger die Partie und damit eigentlich auch die gesamte Runde: „Das Spiel war fast beispielhaft für unsere Saison: In der ersten Hälfte haben wir richtig gut gearbeitet, trainiert und gespielt, in der zweiten hat es an Einstellung und Disziplin gefehlt, und auch, Corona hin oder her, an der Trainingsbeteiligung.“

Abgestiegen sei man deshalb im Grunde schon vor dem Derby: „Wir haben es nicht gestern verspielt. Du darfst in Altötting nicht verlieren“, so Schwenzfeger. Auch in den beiden Partien gegen HT München II sei mehr als der eine gewonnene Punkt drin gewesen.

Apropos HT: Am Samstag (19 Uhr) steht für die Sauerlacher noch das Heimspiel gegen die SG Regensburg II an, in dem sie dem aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz stehenden Rivalen aus dem Hachinger Tal Schützenhilfe leisten können. Gewinnt der TSV nicht, muss das HT-Team vermutlich in die Relegation. Schwenzfeger verspricht vollen Einsatz, schon aus Eigennutz: „Wir wollen versuchen, nochmal ein ordentliches Spiel hinzukriegen. Wenn wir wieder aufsteigen wollen, ist es auch nicht in unserem Interesse, dass mit den Hachingern ein starker Konkurrent mit uns in die Bezirksoberliga geht.“

Sauerlach: Sondermaier; Jeremias, Schieck, Batzer, Brückl (3), Falkenhahn (2), Hetzel, Borchert, Jaschinski (2), Pflüger (1), Atzinger (2), S. Ametsbichler (3), Konst. Schinkel (1), Kil. Schinkel (5/2)