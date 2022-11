TSV Sauerlach fällt zurück

Von: Umberto Savignano

Handballer schon sechs Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern

Sauerlach - Der Zug zurück in die Landesliga scheint den Handballern des TSV Sauerlach davonzufahren: Nach der 36:38 (19:16)-Niederlage beim ESV Rosenheim beträgt der Rückstand auf den ungeschlagenen Bezirksoberliga-Spitzenreiter FC Bayern München schon sechs Punkte.

„Man hat nicht alles richtig gemacht, wenn man verliert, aber ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft nicht unzufrieden“, sagte Trainer Ingo Schwenzfeger. „Wir haben auswärts 36 Tore gemacht. Und wir haben in voller Breite die Tore erzielt, aus dem Rückraum, vom Kreis, von außen. Das hatten wir vorher besprochen, dass wir von allen Positionen treffen wollen.“

Lange Zeit schien auch der Plan aufzugehen, die zwei Punkte aus Rosenheim mitzunehmen. Die Sauerlacher führten bis in die Schlussphase hinein durchgehend, in der 46. Minute lagen sie noch 28:24 vorne. Doch nach Rosenheims 31:31-Ausgleich (52.) ging es schnell dahin. Dafür machte Schwenzfeger seinem Team aber keine Vorwürfe. Seine Kritik ging vielmehr in Richtung der Schiedsrichter, auch wenn er es nicht explizit aussprechen wollte: „Es lag nicht an Rosenheims Fähigkeiten und auch nicht an unserer Unfähigkeit. Im Handball gibt es noch eine dritte Macht, die maßgeblich dazu beigetragen hat, und ich rede nicht vom Zufall oder vom Unglück.“ Vor allem drei Zeitstrafen in den letzten acht Minuten stießen dem Coach sauer auf.

Am kommenden Wochenende ist der TSV spielfrei, weil die Halle in Sauerlach wegen der Nikolausdult nicht zur Verfügung steht. „Ich würde lieber weiter durchziehen. Aber es ist andererseits ganz gut, weil wir am Donnerstag schon nicht in der Halle trainieren können“, so Schwenzfeger. Am Sonntag, 27. November (18.30 Uhr) empfängt seine nun auf Rang vier stehende Mannschaft den Dritten TSV Vaterstetten. „Das wird mindestens genauso schwer wie gegen Rosenheim. Ich mag Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe, die man von Tor zu Tor bearbeiten muss, aber ganz gern. Das ist oft einfacher als gegen scheinbar klar unterlegene Mannschaften, die man schon mal unterschätzen kann.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Sauerlach: Sondermaier; Jeremias (2), Kautzmann, Ratzka (5), Schieck (4), Brückl (1), Falkenhahn (1), Batzer (4/1), Pflüger (2), Atzinger (7/2), S. Ametsbichler (4), Jaschinski (6)