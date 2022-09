TSV Sauerlach peilt sofortigen Wiederaufstieg an

Von: Umberto Savignano

Die Rückkehr in die Landesliga ist das erklärte Ziel von Sauerlachs Trainer Ingo Schwenzfeger. © Bro/Archiv

Sauerlach - Mit dem Gastspiel beim TSV Grafing beginnt für die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Sauerlach am Samstag (18 Uhr) das Unternehmen Wiederaufstieg. So sieht es jedenfalls Trainer Ingo Schwenzfeger: „Alles andere wäre unter dem, was wir uns vorstellen. Wir wollen wieder in den Handball rein, der in der Landesliga gespielt wird.“

Dabei sind die Voraussetzungen durchaus schwierig. Zwar hat nur ein Spieler den TSV verlassen; Kilian Schinkel, der zum TSV Ismaning in die Bayernliga wechselte, war aber mit 142 Treffern mit Riesenabstand bester Schütze der Landesliga Mitte-Ost. Seine durchschnittlich 9,47 Tore pro Spiel müssen erst einmal kompensiert werden. Dazu hatten die Sauerlacher keine gute Vorbereitung. In der eigenen Halle wurde ein neuer Boden verlegt, auch in möglichen Ausweichhallen standen Arbeiten an. So kam es nur zu einem einzigen ordentlichen Hallentraining in Ottobrunn. „Ansonsten haben wir im Freien oder in der kleinen Sauerlacher Grundschulhalle trainiert“, so Schwenzfeger. „Körperlich sind meine Jungs echt fit, mal sehen, was sie noch können.“

Trotzdem nimmt der Trainer die Favoritenrolle gerne an: „Der schwerste Gegner sind wir selber. Als Absteiger aus einer höheren Liga hast du immer im Kopf, dass du zu Höherem geboren bist. Da ist die größte Gefahr, den Gegner zu unterschätzen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung als Spieler.“

Gleichwohl gebe es ambitionierte Kontrahenten, allen voran den FC Bayern. „Die sind jetzt ein paarmal knapp nicht aufgestiegen. Das ist aber ihr großes Ziel und sie stecken da alles rein. Auch den TSV Vaterstetten muss man immer auf der Rechnung haben“, so Schwenzfeger. Andere, teils namhafte Vereine, wie Ebersberg Forst United, der TSV Milbertshofen, der SV Laim oder der TSV Trudering seien schwer einzuschätzen. Das gelte auch für den ersten Gegner Grafing. Vielleicht ist dort schon eine Qualität gefragt, die den Sauerlachern in der Landesliga abging, die Schwenzfeger für die anstehende Spielzeit aber unbedingt einfordert: „Wir müssen es schaffen, auch wenn wir mal schlecht spielen, dreckig mit einem Tor Unterschied zu gewinnen.“