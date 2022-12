Verhinderte Schleißheimer Korbjäger

Von: Patrik Stäbler

Platz für zwei: Der Schleißheimer Niko Glumac kommt ungehindert zum Wurf. © Förtsch

Im jüngsten Basketballspiel seines TSV Schleißheim gegen den TSV 1860 München ist der Bastler in Trainer Ulrich Pfundmeier gefragt gewesen. Denn weil an einem der neuen Körbe ein Sicherungsstift lose war, legte der Coach in der Halbzeitpause selbst Hand an und reparierte die Anlage.

Oberschleißheim – So viel Improvisationstalent haben Ulrich Pfundmeier und seine Schleißheimer zuletzt auch abseits des Basketballplatzes beweisen müssen. Schließlich war ihre angestammte Heimat, die Turnhalle am Hallenbad, ganze zehn Wochen lang gesperrt – und das mitten in der Saison. In der Folge musste der TSV mehrere Spiele verlegen und zum Training in verschiedene andere Sportstätten umziehen. „Und das ist auch der Grund, weshalb wir noch nicht so eingespielt sind, wie ich das gerne hätte“, sagt der Coach.

Im Duell gegen den TSV 1860 München – es war das erste Heimspiel seit Wiedereröffnung der Halle – machten sich die zuletzt so widrigen Trainingsbedingungen jedoch nicht bemerkbar: Mit 80:44 landete Schleißheim einen souveränen Start-Ziel-Sieg, bei dem in Fabian Mühlenkamp, Nikola Glumac, Leo Pintaric und Nikolas Fritzsche gleich vier TSV-Korbjäger zweistellig punkteten.

„Am Anfang war’s von uns ein bisschen Schlafwagen-Verteidigung, das hat mir gar nicht gefallen“, moniert Ulrich Pfundmeier, dessen Team nach dem Auftaktviertel dennoch mit 18:10 vorne lag. In der Folge sei das Defensivverhalten dann immer besser geworden, lobt der Coach. Und so bauten seine Schleißheimer die Führung bis zur Pause auf 42:29 aus, worauf die letzten zwei Viertel zu einem lockeren Spaziergang für sie wurden.

Mit drei Siegen und zwei Niederlagen überwintern die TSV-Basketballer nun auf Tabellenrang sechs – vor allem, weil sie infolge der Hallensperrung deutlich weniger Partien absolviert haben als die Konkurrenz. Das Ziel für die restliche Saison sei es, so Pfundmeier, kommendes Jahr noch auf Rang drei oder vier zu klettern. Zu mehr werde es kaum reichen, schätzt der Trainer. Denn an der Spitze seien die Zweiten Mannschaften von Jahn München und Haching Baskets schlicht zu stark besetzt. „Die werden die Meisterschaft unter sich ausmachen“, glaubt Pfundmeier.

Ob Schleißheim im neuen Jahr tatsächlich eine Aufholjagd starten kann, wird auch davon abhängen, wie das Team die Ausfälle des verletzten Simon Himmel und des verhinderten Manuel Senne verkraftet. Die beiden Stammkräfte werden wohl noch für längere Zeit fehlen. Aus diesem Grund habe man beim Verband beantragt, Nikolaus Fritzsche und Fuad Duric aus dem Kader der Reserve dauerhaft in die Erste Mannschaft hochzuziehen. „Ich hoffe, dass das klappt“, sagt der Trainer. Denn andernfalls dürften die beiden Korbjäger nur eine bestimmte Anzahl von Partien in der Bezirksklasse bestreiten. Und danach wäre Ulrich Pfundmeier mit Blick auf den schmalen Kader zum Improvisieren gezwungen – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. (PATRIK STÄBLER)

TSV Schleißheim – TSV 1860 München 80:44 (42:29)

Schleißheim: Mühlenkamp (15 Punkte), Glumac (14), Pintaric (13), Fritzsche (10), Carreira (8), Hoch (8), Klaus (7), Duric (3), Bauer (2), Ionescu.