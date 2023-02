TSV Schleißheim: Handballer starten Aufholjagd

Von: Patrik Stäbler

Wichtiger Sieg im Abstiegsduell: Luca Laux (beim Wurf) und der TSV Schleißheim schlagen die TG Landshut II 31:28. © Gerald Förtsch

Nach dem zweitem Sieg in Serie nehmen die Handballer den Klassenerhalt in der aktbayerischen Bezirksoberliga ins Visier.

Oberschleißheim – Fünf Minuten vor Schluss bekommen die Gäste der TG Landshut II einen Siebenmeter zugesprochen – der fünfte in diesem Bezirksoberligaduell beim TSV Schleißheim. Zwei davon hat Timo Neugebauer entschärft, zwei weitere sein Torwartkollege Korbinian Thalmeier. Nun also versucht Niklas Kulhanek als mittlerweile vierter Schütze der TGL, den Handball aus sieben Metern im Tor unterzubringen. Doch ein Pfiff des Schiedsrichters lässt alle Hoffnungen auf einen Premierentreffer platzen. Denn: Der Landshuter hat bei seinem Strafwurf übertreten.

Dieser Fehlversuch beim Stand von 29:26 für Schleißheim ist die Vorentscheidung in einer Partie, die zuvor hin und her geschwappt ist wie ein Fischerboot bei rauer See. Zudem lässt sich in dem vergebenen Strafwurf einer der Schlüssel zum 31:28-Erfolg des TSV finden. Schließlich wäre dieses Abstiegsduell bei einer halbwegs normalen Siebenmeterquote der Landshuter womöglich an den Tabellenletzten gegangen. So jedoch holt Schleißheim einen „extrem wichtigen Sieg“, freut sich Trainer Bahadir Cagliyan. „Am Ende war’s auch verdient, denn wir hatten die bessere Spielanlage.“

Diese Einschätzung trifft zumindest auf die ersten 20 Minuten fraglos zu. Denn da knüpfen die Schleißheimer nahtlos an ihre starke Leistung beim jüngsten 31:22-Sieg gegen Mainburg an und ziehen erst auf 3:1 sowie später auf 12:6 davon. Doch infolge einer Auszeit des Gegners habe sein Team „völlig den Faden verloren“, kritisiert Cagliyan. Die Folge: Bis zur Pause schmilzt der Vorsprung bis auf 16:14 zusammen.

Und nach dem Wechsel wird es aus Sicht der Hausherren sogar noch schlimmer. Vor allem, weil die TSV-Handballer offensiv fahrlässig mit ihren Chancen umgehen, gleicht Landshut das Spiel erst aus und setzt sich danach bis zur 45. Minute auf 21:24 ab. Erst die taktische Umstellung auf eine 6:0-Abwehr bringt Schleißheim zurück in die Erfolgsspur. Angeführt von Mike Matser, der in dieser Phase zwei wichtige Treffer erzielt, kämpfen sich die Gastgeber zurück, gehen nun wieder ihrerseits in Führung und retten diese am Ende ins Ziel – auch, weil der Gegner seine Siebenmeter partout nicht verwerten kann.

Nach dem zweiten Sieg in Serie liegen die Schleißheimer in der Tabelle nun zwar auf Rang neun, jedoch bloß zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Grund für die angespannte Situation sei das schwache Abschneiden seines Teams in der Hinrunde gewesen, sagt Bahadir Cagliyan. Allerdings habe man da auch mit personellen Problemen zu kämpfen gehabt. So hatten sich im Sommer in Philipp Seidel (TSV Allach) und Manuel Hanöfner (Pause) zwei Leistungsträger verabschiedet; dazu fielen in Mike Matser und Paul Martin wichtige Akteure verletzt aus.

Seit Jahresbeginn stehe man personell jedoch wieder deutlich besser da, berichtet der Trainer. Er gibt sich daher überzeugt: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, und ich bin sicher, dass wir die nötigen Punkte dafür jetzt auch sammeln werden.“ (PATRIK STÄBLER)

TSV Schleißheim – TG Landshut II 31:28 (16:14)

Schleißheim: Neugebauer, Thalmeier - Laux (6), Breitmoser (6), Kratzer (3), Federl (3), Störch (3), Salzmann (3), Matser (3), Koppold (2/2), Schneider, Martin, Friebe, Rehnert.