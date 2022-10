TSV Unterföhring: Krisensitzung nach zwei Geräten zeigt Wirkung

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Gewissenhafte Vorbereitung: Der Unterföhringer Severin Kranzlmüller reibt seine Füße mit Magnesia ein. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Das nötige Equipment hat der TSV Unterföhring bereits im Vorjahr gekauft – nun ist es erstmals zum Einsatz gekommen. So zeigte der Drittligist seinen Heimwettkampf gegen den TSV Grötzingen/Karlsruhe via Livestream im Internet – mit zwei Kameras und kommentiert von Raphael Bircks, dem Bruder der TSV-Turner Oliver und Florian Bircks.

Unterföhring – Das Ergebnis war eine durchaus professionelle Übertragung. „Ich war selbst überrascht von der guten Qualität“, sagt Andreas Rolle, der Cheftrainer der Unterföhringer. Selbiges traf auf die Vorstellung seiner Mannschaft indes nicht zu. So hatten die Gastgeber gerade zu Beginn mit Stürzen und Patzern zu kämpfen, sodass sie zwischenzeitlich sogar um den Sieg bangen mussten. Am Ende aber schaffte der TSV die Wende und gewann mit 49:37 – der zweite Erfolg im zweiten Wettkampf.

Mit den beiden Siegen sei er natürlich zufrieden, sagt Andreas Rolle, der als Ziel für diese Saison einen Platz unter den Top Drei ausgegeben hat. „Aber die zwei Wettkämpfe waren nicht schön. Da ist noch viel Luft nach oben.“ Allerdings musste der TSV auch beide Male wegen Krankheiten und Verletzungen kurzfristig umdisponieren. So fehlten daheim gegen Grötzingen Oliver Bircks, Kevin Hindermann und Ulrich Ilg. „Deshalb mussten wir bei der Aufstellung etwas jonglieren“, sagt Rolle.

Sein Team erwischte zunächst einen Fehlstart an Boden und Pferd, wo es gleich für mehrere Athleten Strafpunkte hagelte – aufgrund von Stürzen oder weil sie in ihren Übungen nur sieben statt der geforderten acht Elemente zeigten. Einige der Entscheidungen seien jedoch „nicht ganz nachvollziehbar“ gewesen, sagt der Coach. „Ich war mehrmals beim Kampfgericht, um mir die Wertungen erklären zu lassen.“

Nach zwei Geräten lag Unterföhring mit 14:24 hinten, worauf Andreas Rolle sein Team zur Krisensitzung bat. Und dieses Gespräch zeigte Wirkung: An den Ringen verkürzten die TSV-Turner auf 23:29, ehe sie ihr Paradegerät, den Sprung, mit 13:0 gewannen und dadurch die Führung übernahmen. Diese gab Unterföhring danach nicht mehr her, auch weil der Österreicher Severin Kranzlmüller – er war der stärkste Turner an diesem Tag – an Barren und Reck weitere fleißig punktete.

Nach dem 49:37-Sieg wartet auf den TSV Unterföhring am Samstag schon der nächste Heimwettkampf gegen den Tabellenletzten USC München. „Da will ich sehen, dass wir unser Programm ohne Stürze durchziehen“, fordert Andreas Rolle. Auch diesmal werde man den Wettkampf im Web übertragen. (PATRIK STÄBLER)