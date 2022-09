TSV Unterföhring: Patzer fallen nicht ins Gewicht

Von: Patrik Stäbler

Blick auf den Heimkampf: Unterföhring (Pablo Marin Ogalla) will am Samstag in eigener Halle gegen Grötzingen nachlegen. © Dieter Michalek

TURNEN 3. LIGA: TSV Unterföhring startet im Allgäu erfolgreich in die Saison.

Unterföhring – Die neue Saison in der 3. Bundesliga Süd beginnt für den TSV Unterföhring nicht nur mit zwei Stürzen am Boden, sondern am Ende dieses Tages verabschiedet sich in Pirmin Lippl auch der letzte Turner auf ungeplante Weise vom Reck. Doch trotz dieser Patzer zieht Trainer Andreas Rolle ein zufriedenes Fazit. Denn zwischen den Stürzen erturnen sich die Unterföhringer bei der TG Wangen-Eisenharz einen 43:34-Auftaktsieg.

„Wir haben einige Fehler gemacht und am Ende trotzdem mit großem Vorsprung gewonnen“, resümiert der Unterföhringer Chefcoach. „Ich denke, da kann man von einem erfolgreichen Auftakt sprechen.“ Zumal die Ausgangslage nicht ideal war. Zum einen fehlte dem TSV der mehrfache EM- und WM-Teilnehmer Severin Kranzlmüller aus Österreich - für ihn sprang sein Landsmann Paul Schmölzer ein. Zum anderen musste Andreas Rolle infolge einer überstandenen Coronaerkrankung von Pirmin Lippl sowie einer Fußverletzung von Daniel Isztl bei der Aufstellung kurzfristig umdisponieren.

Der Wettkampf im Allgäu begann dann ausgeglichen, ehe die Unterföhringer an ihrem Paradegerät davonzogen: Nach 16:0-Punkten am Sprung führten sie mit 33:18. Da der TSV danach am Barren aber komplett leer ausging – hier stürzten Paul Schmölzer und Kevin Hindermann –, kam beim Stand von 33:30 vor dem letzten Gerät noch mal Spannung auf. Doch am Reck holten Oliver Bircks, Julius Rabenstein und Pablo Marin Ogalla zehn weitere Punkte, sodass Pirmin Lippls abschließender Sturz nicht mehr ins Gewicht fiel.

Nach dem Erfolg in Wangen wollen die TSV-Turner nun am Samstag um 16 Uhr daheim gegen den TSV Grötzingen/Karlsruhe nachlegen. In eigener Halle werde es eine Moderation und einen großen Verkaufsstand geben, kündigt Trainer Andreas Rolle an. Überdies wird der Wettkampf dort auf einer Leinwand gezeigt – und per Livestream auf Youtube übertragen.