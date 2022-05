Das Fundament wird stabiler

Von: Umberto Savignano

Südbayerischer Meister: die U12 des TSV Unterhaching mit (v.l) Jarek Heinzinger, Sören Kalusche, Max Gröndahl sowie Leandro Catalano und Unterhachings Trainer-Urgestein Rudi Stein. © TSV Unterhaching

Die intensivierte Volleyball-Nachwuchsarbeit beim TSV Unterhaching trägt Früchte.

Unterhaching – Es läuft beim Volleyball-Nachwuchs des TSV Unterhaching. Als deutscher Vizemeister (wir berichteten) sind die U16-Junioren in die großen Fußstapfen früherer Jahrgänge getreten, die als U18 ebenfalls schon Zweite geworden waren und mit der U20 sogar den nationalen Titel geholt hatten. „Das Team hat uns als Trainer und sich selbst in jedem Spiel immer wieder aufs Neue überrascht. Die Jungs haben niemals aufgegeben, sich selbst zu Höchstleistungen getrieben und konnten mit dieser positiven und sympathischen Art Gegner und Zuschauer beeindrucken. Diese Einstellung hat uns durch das gesamte Turnier getragen und auch gegen stärker eingeschätzte Gegner, wie Friedrichshafen oder den Berliner TSC, bestehen lassen“, zeigte sich Trainer Stefan Pomerenke, ein ehemaliger Bundesligaspieler, vom Erfolg fast ein wenig überrumpelt: „Dieser zweite Platz ist schon eine verrückte Sache und eine kleine Sensation!“

Doch ganz von ungefähr kommt die Sensation dann doch nicht, wie Mihai Paduretu betont. Einer der Grundpfeiler der Nachwuchsarbeit, der solche Erfolge möglich mache, sei die beständige Unterstützung durch das Unterhachinger Senf- und Feinkostunternehmen Develey, so der Sportdirektor der TSV-Volleyballer (siehe untenstehendes Interview). Entsprechend gut kommen sportliche Höhepunkte wie der grandiose Auftritt bei den Titelkämpfen in Berlin in der Firmenzentrale an. „Als Hauptsponsor der Hachinger Jugend ist es für uns eine wahre Freude, die Spieler der U16-Mannschaft unterstützen zu können. Umso schöner ist es, den Jungs nun von Herzen zum zweiten Platz gratulieren zu dürfen“, sagt Develey-Marketingleiterin Carina Wanner.

Und es gab für Verein und Sponsor nur eine Woche nach dem U16-Erfolg gleich noch einen weiteren Grund zum Jubeln: Die U12 des TSV gewann die Südbayerische Meisterschaft. Nach 2:0-Siegen gegen die Konkurrenten aus Pfaffenhofen, Grafing, Mühldorf, Lohhof und Penzberg kam es zur Neuauflage des Endspiels um die Oberbayerische Meisterschaft gegen den TSV Gars.

Beim Duell um den Bezirkstitel hatten die Hachinger Buben noch das Nachsehen, diesmal drehten sie das Spiel nach dem mit 23:25 verlorenen ersten Satz, holten den zweiten mit 25:18 und den Tie Break mit 15:8 sogar deutlich. Der Triumph ist umso höher einzustufen, als drei der vier TSV-Spieler auch im nächsten Jahr noch in der U12 mitmischen dürfen. Nächstes Ziel der von Unterhachings Volleyball-Urgestein Rudi Stein trainierten Truppe ist die Bayerische Meisterschaft, die am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Mai, voraussichtlich in Nordbayern, stattfindet.