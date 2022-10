TSV Unterhaching: Erste Niederlage ausgerechnet beim Letzten

Von: Harald Hettich

Spart nicht mit Kritik: Hachings Trainer Stavros Tsoraklidis. © Robert Brouczek

1. BASKETBALL-REGIONALLIGA; Hachings Trainer Tsoraklidis „Etwas wie Arbeitsverweigerung.“

Unterhaching – Rückschlag für die bislang in dieser Saison mit zwei Siegen und vorher makelloser Bilanz so erfolgreichen Basketballer des TSV Unterhaching. Ausgerechnet im Gastspiel beim bislang in drei Partien sieglosen SB DJK Rosenheim setzte es für die ambitionierte Truppe von Chefcoach Stavros Tsoraklidis beim 82:85 (49:39) eine bittere Pleite. Bitter besonders, weil die Landkreis-Korbjäger das Kräftemessen mit dem regionalen Konkurrenten vor rund 200 Zuschauern in der Gabor-Halle in den ersten drei Vierteln relativ deutlich kontrolliert hatten. Doch im letzten Abschnitt wurden kämpferische Rosenheimer von einem begeisterten Heimpublikum frenetisch angefeuert und letzlich für ihr engagiertes Spiel belohnt.

„Natürlich auch, weil meine Mannschaft heute nicht nur im vierten Viertel bei Defensearbeit und Rebounding so etwas wie Arbeitsverweigerung betrieben hat“, sparte TSV-Coach Tsoraklidis nicht mit harscher Kritik. Noch im Vorfeld hatte der deutsch-griechische Übungsleiter vor den Rosenheimern gewarnt, gegen die Unterhaching bereits im vorangegangenen Spiel der Vorsaison den Kürzeren gezogen hatte. Dabei hatten die Gäste mit zunächst offenkundigem Rückenwind aus den bisherigen beiden, so überzeugend siegreich gestalteten Partien in Vilsbiburg und gegen Nördlingen auch in der Mangfallstadt einen prima Start hingelegt. Nach einer schnellen 7:0-Startführung brachten die Landkreiskorbjäger einen 21:15-Vorsprung mit in die erste Viertelpause. Eindrucksvoll geriet im zweiten Abschnitt dann ein durch Marchesans schmucken Dreier eingeleiteter 11:0-Run der Gäste gegen zunächst scheinbar überforderte Gastgeber, bei denen sich der angestammte Spielgestalter Jguwon Hogges in den frühen Spielphasen immer wieder in der anfangs engmaschigen Deckung der Hachinger um die eifrigen Schnittstellen-Runner Hergi Gjergji und Moritz Breitreiner festlief. Niklas Kropp, Mirjan Broening, Daniel Gebray und Severin Hohn zeichneten mit regelmäßigen Korberfolgen hauptverantwortlich für eine Zehn-Punkte-Führung der Münchner Vorstädter zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel offenbarte die weiter einseitige Partie zunächst das gleiche Bild. Nach Sebastian Rauchs schönem Korbleger Mitte des dritten Abschnitts führte der Gast beim 47:60 sogar mit 13 Zählern. Doch der Hachinger Spielfaden war überstrapaziert. In der Zone blieben die Gäste plötzlich erfolglos, und auch die Trefferquote von draußen sank rapide. Im Umkehrschluss kam Hogges immer besser in die Partie und mutierte zum genialen Taktgeber und Vorbereiter für die Show des Ante Begic. Gegen Ende des dritten und zu Beginn des vierten Abschnitts drehte der bosnische Shooting Guard der Rosenheimer die Partie fast im Alleingang. Vier Dreier binnen weniger Minuten zauberte der Distanzschütze nach stets listiger Hogges-Vorarbeiten durch die Reuse, ohne dass ihn eine zunehmend indisponierte Gästedeckung hätte stoppen können. Beim 71:70 Mitte des vierten Quarters hatten die Rosenheimer den Unterhachinger Vorsprung abgesaugt und die Partie gedreht.. „Man kann sich in dieser sehr ausgeglichenen Liga nicht durchwursteln und denken, es ginge auch mit etwas weniger Verve“, betonte ein enttäuschter aber sehr aufgeräumter Trainer Tsoraklidis. „Vielleicht kam diese Niederlage ja zur rechten Zeit.“ Ein Rückschlag für die ehrgeizigen, dieses Mal aber arg verhinderten Wurfartisten vom Hachinger Bach war es allemal. Aber vielleicht auch ein lehrreicher für die junge Truppe.

Statistik TSV Unterhaching: Kropp 21 Punkte / 5 Rebounds / 2 Assists Gebray 16 /3 /1 Broening 14 /5/2 Hohn /10/1/- Gjergji 6/-/- Marchesan 5/1/1 Breitreiner 4/3/- Schoentgen 4/1/1 Rauch 2/4/- Lietz und Amrhein ohne Score