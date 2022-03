Haching Baskets erreichen die Playoffs

Von: Harald Hettich

Teilen

Auf seinen Besten verzichtete der TSV Unterhaching: Niklas Kropp. © bro

1. REGIONALLIGA TSV unterliegt FC Bayern, profitiert aber von der Schwäche der Konkurrenz

Unterhaching – Diese Niederlage können die Haching Baskets verschmerzen. Trotz einer deutlichen 50:83 (33:45)-Schlappe im Derby gegen die Junioren des FC Bayern zum Ende des Grunddurchgangs in der 1. Basketball-Regionalliga Süd ist der Aufsteiger aus dem Landkreis für die Meisterschaft-Playoffs qualifiziert. Viel wichtiger: Ein Abstieg ist für den Neuling damit in jedem Fall vom Tisch.

Das echte Spannungsmoment war der Partie bereits vorab genommen. Denn nach der Niederlage des einzig verbliebenen Konkurrenten Treuchtlingen am Vorabend bei Staffelsieger Leitershofen (103:93) waren die sportlichen Messen bereits vor dem Match gegen den Lokalrivalenr weitgehend gelesen. Als Tabellenvierter der Südstaffel begleiten die Hachinger Leitershofen, den Tabellenzweiten MTSV Schwabing und den FC Bayern in die Playoffs. Dort treffen die Spieler von Erfolgstrainer Stavros Tsoraklidis auf den TSV Tröster Breitengüßbach. Das Team aus der Region Bamberg hatte die Runde mit nur zwei Niederlagen souverän als Primus beendet.

Die Serie zwischen dem Nord-Sieger und dem Süd-Vierten wird wie alle anderen K.O.-Partien im Viertelfinale in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Allerdings soll es womöglich schon am kommenden Wochenende in Franken losgehen.

Das Spiel gegen die Bayern ist relativ schnell und unspektakulär erzählt. Bereits im ersten Viertel legten die Gäste den Grundstein zum verdienten Erfolg. In breiter Phalanx einer Zwölfer-Rotation brillierten die hochveranlagten Talente des Euroleague-Teilnehmers vom ersten Sprungwurf an. Dagegen mussten die Hachinger einen schmerzlichen Ausfall verkraften. Topscorer Niklas Kropp musste gegen den FC Bayern angeschlagen passen, soll aber in den Playoffs wieder auflaufen können. „Wir haben Niklas heute wegen seiner Rückenprobleme ebenso geschont wie den erst kurz nach Corona-Infektion genesenen Sebastian Rauch und den ebenfalls angeschlagenen Hendrik Wohofsky“, erklärte Tsoraklidis. „Mit allen drei Akteuren planen wir aber für die Playoffs.“

Bereits im ersten Spielabschnitt zeichnete sich so eine klare Überlegenheit der Münchner ab. Das 18:31 des FCB erwies sich als roter Faden für die Partie. In allen wichtigen Detailbereichen Rebound bis Steals und Assists hatten die Münchner die Nase deutlich vorn. Vor allem der Rebound der Gäste geriet bärenstark. Mit der aggressiven Defense des Gastes kamen die Unterhachinger an diesem Abend vor rund 100 Zuschauern nicht zurecht. Wenigstens im zweiten Viertel erfuhr das Spiel der Gastgeber einen Leistungsschub. Durch ein 15:14 in den zweiten zehn Minuten konnte der Pausenrückstand beim 33:45 noch einigermaßen im Rahmen gehalten werden. Auch im dritten Quarter konnten sich die Tsoraklidis-Schützlinge dank einer energischen Defense bis zum abschließenden 44:60 noch ordentlich aus der Affäre ziehen. Im Schlussabschnitt sorgte die großzügigere Rotation der Roten mit mehr Pausen für die Schlüsselspieler für immer klarere Verhältnisse. Bei merklich müder werdenden Gastgebern fehlte es an der Substanz zur echten Gegenwehr. So geriet der Münchner Erfolg zwar beim finalen 50:83 zwar zu hoch, aber deutlich verdient.

In den Playoffs Außenseiter

Während bei den Gästen insgesamt zehn Akteure punkteten, fünf Akteure zweistellig scorten und Forward Maxwell Dongm Ternoka mit einem Double-Double aus 15 Punkten und 11 Rebounds glänzte, konzentrierte sich beim Blick auf das Scoreboard vieles auf den erneut starken Forward Constantin Schmitt. Mit 28 Punkten und 13 Rebounds verzeichnete der Power-Shooter den Tagesbestwert. „Die Bayern waren bärenstark aufgestellt und bei uns war etwas die Luft raus, nachdem wir bereits vor der Partie fürs Playoff qualifiziert waren“, sagte Tsoraklidis. In den Playoffs werde man als Außenseiter „aber wieder voll angreifen“. Eine Überraschung gegen den Aufstiegsfavoriten sei „nicht unmöglich“.

TSV Unterhaching: Schmitt 28 Punkte /13 Rebounds / 1 Assist, Gebray 10 /3 /2, Gjergij 6/1/3, Raab 4/7/-, Lietz 2/5/3 Kohn -/3/ 2 Steals, Hohn -/3/-, Falkenstein -/2/-, Frischhut -/2/-