Hachinger Löwen freuen sich über den Satzgewinn im Derby

Von: Umberto Savignano

Lob über den Herrschinger Block: Der Unterhachinger Patrick Rupprecht (rechts) greift gegen James Walker Shaw und Dorde Ilic an. © Oryk Haist

Stark angefangen, vorübergehend deutlich nachgelassen, aber tolle Moral bewiesen: Auf diesen Nenner lässt sich das 1:3 (22:25, 15:25, 25:22, 16:25) des TSV Haching München im Derby der Volleyball-Bundesliga bei den WWK Volleys Herrsching bringen.

Unterhaching – Vor 800 Fans im Audi Dome setzte TSV-Coach Bogdan Tanase auf die gleiche Startformation wie zuletzt beim 3:2 gegen die Netzhoppers KW-Bestensee. Und die begann erneut mit viel Aufschlagdruck. Herrschings Annahme wackelte, die Löwen gingen mit 9:4 in Führung, dann häuften sich aber auch bei ihnen die Fehler. Nach dem 11:11-Ausgleich entwickelte sich ein enger Schlagabtausch, zunächst meist mit knapper Führung für die Hachinger. Doch in der „Crunchtime“ drehten die Hausherren auf und verwandelten den zweiten Satzball durch ihren Kapitän Djordje Ilic zum 25:22. „Am Ende des ersten Satzes hat die Erfahrung von Herrsching den Unterschied gemacht. Sie haben einen deutschen Spieler, sonst nur internationale Nationalspieler“, betonte Tanase.

Seine Mannschaft machte im zweiten Durchgang zunächst entschlossen weiter, aber ab dem 6:6 präsentierte sich Herrsching wesentlich fokussierter als die Löwen. Tanase ahnte, was kommen würde: Er nahm nach der technischen Auszeit beim 8:6 für die Ammersee-Volleyballer beim 9:6 sofort wieder ein Time-out. Doch diese Maßnahme verpuffte ebenso wie der Wechsel des jungen Diagonalangreifers Juro Petrusic für Kapitän Philipp Schumann. Der Rückstand wuchs kontinuierlich bis zum 25:15, das ein Aufschlagfehler von Patrick Rupprecht mit dem zweiten Satzball besiegelte.

Nach der folgenden Zehn-Minuten-Pause zeigten die Hachinger, bei denen Petrusic auf dem Feld blieb, aber wieder, was in ihnen steckt. Sie drehten einen 5:8-Rückstand in eine 14:11-Führung. Nun kam also doch noch echte Spannung auf, und das bis zum Ende des Durchgangs. Vor allem zwei Asse bescherten dem TSV dann den Teilerfolg: Krenkel sorgte für das 23:21, Eric Paduretu nutzte den ersten Satzball zum 25:22. „Ich freue mich für meine Mannschaft sehr über den dritten Satz“, so Tanase.

Kopf-an-Kopf ging’s im vierten Abschnitt weiter, aber wieder nur bis zum 6:6. Haching kämpfte, konnte den Gegner aber nicht mehr in echte Verlegenheit bringen. Mit dem ersten Matchball zum 25:16 durch einen Hachinger Angriffsfehler machten die Gastgeber den Sack zu. Sebastian Rösler ärgerte sich durchaus über den neuerlichen Einbruch gegen Ende. „Den zweiten und vierten Satz dürfen wir nicht so deutlich verlieren, dann haben wir vielleicht auch die Chance, hier einen Punkt mitzunehmen“, fand der TSV-Mittelblocker, der die Leistung durchaus selbstkritisch beurteilte: „Im Vergleich zum KW-Spiel haben wir schlechter aufgeschlagen und auch nicht so konzentriert gespielt.“

Die Bosse sahen die Niederlage lockerer: „Unser Ziel war, guten Volleyball zu spielen, mit Spaß auf dem Feld. Wir haben es in vielen Momenten auch taktisch schon gut gemacht. Aber wir haben heute auch ohne Glück gespielt“, lautete Tanases Fazit. Sportdirektor Mihai Paduretu zeigte sich ebenfalls einverstanden mit der Vorstellung des Teams, weil, anders als einen Monat zuvor beim 1:3 an selber Stelle, Herrsching diesmal auf den starken Diagonalspieler Stijn van Tilburg bauen konnte: „Diesmal war es ein besseres Spiel von uns, denn Herrsching hat mit der Stammformation gespielt. Ich bin zufrieden.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

TSV Haching München: Mikuláss Koch, Zeller, Gumenjuk, Schumann, Rupprecht, Rösler, Chefai (L); Krenkel, Petrusic, Paduretu, Takano (L)