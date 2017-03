Haching mit einem Bein in der 2. Liga

Volleyball – 3. Liga

Das Tor zur 2. Liga steht für die Volleyballer des TSV Unterhaching nicht nur sperrangelweit offen, sie haben es nach dem 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) beim ASV Neumarkt sogar schon mit einem Bein durchschritten.

Unterhaching – Ob der Sprung in die Zweitklassigkeit tatsächlich auch finanziell machbar ist, will man in Unterhaching erst nach der endgültigen sportlichen Qualifikation in aller Ruhe entscheiden. Dass der Spitzenreiter der 3. Liga Ost auch am Ende der Saison vorne liegen wird, daran können nach dem jüngsten Spieltag allerdings nur noch passionierte Pessimisten zweifeln. Vier Punkte aus zwei Siegen in den letzten vier Spielen reichen dem TSV in jedem Fall zur Meisterschaft.

Adis Katanovic übt sich trotzdem in Zurückhaltung: „Wir rechnen noch nicht“, versichert der gemeinsam mit Spielertrainer Dejan Stankovic für die Mannschaft verantwortliche Coach. Und in gewisser Weise tun die Hachinger auch gut daran, weiterhin jede Aufgabe sehr seriös anzugehen. Denn selbst beim Drittletzten aus Neumarkt erlebte der Tabellenführer nach einer dreiwöchigen Pause „kein einfaches Spiel“, wie Stankovic einräumte. Die Hachinger begannen mit Stankovic selbst als Außenangreifer, Maksym Rybalko und dem ganz starken Vasily Petrov als Mittelblockern, Jan Danielowski im Diagonalangriff, Libero Dominik Seller und dazu, etwas überraschend, mit den Brandstetter-Brüdern: Alexander vertrat den bulgarischen Zuspieler Georgi Topalov, der nach Krankheit zunächst geschont wurde, Thomas übernahm die zweite Außenposition von Luca Baur.

Nach einem ungefährdeten 25:20 im ersten Satz kamen die aufopferungsvoll kämpfenden Neumarkter im zweiten mehr und mehr auf. „Wir haben sie mit unseren Fehlern, vor allem im Aufschlag, aber auch aufgebaut“, so Katanovic. Als der Außenseiter zwischenzeitlich sogar mit zwei, drei Punkten vorne lag, reagierte er, nahm die Brandstetters vom Feld und brachte Topalov und Baur, mit denen der TSV den Satz wieder zu seinen Gunsten drehte. Am Ende lautete dann auch das zweite Teilergebnis 25:20. Noch enger wurde es im dritten Durchgang, in dem Topalov und Baur auf dem Feld blieben.

Wieder erarbeiteten sich die Neumarkter zunächst einen kleinen Vorsprung. Aber die Hachinger hielten auch kämpferisch dagegen: „Wir wollten unbedingt schnell gewinnen und nach Hause fahren. Und dann haben wir es wieder gedreht“, atmete der stark erkältete und stimmlich angeschlagene Katanovic nach dem 25:22 auf. Am Schluss kamen bei den Gästen auch Martin Otterbach, Stefan Zenger und Karol Grygorczyk zum Zug, ohne dass die Qualität des Spiels litt. Und so durfte Katanovic feststellen: „Man hat gesehen, wie wichtig unsere gute Bank ist.“ Insgesamt zeigte sich der Coach mit dem Auftritt einverstanden, vor allem im Vergleich zur 0:3-Pleite in Marktredwitz gleich zu Jahresbeginn, nach der vierwöchigen, weihnachtlichen Liga-Unterbrechung: „Das war heute eine ganz andere Leistung als damals. Nach der langen Pause sind wir zufrieden. Es war im Großen und Ganzen das Spiel, das wir gebraucht haben, um uns weiter aufzubauen.“