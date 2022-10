TSV Unterhaching: Volleyball-Damen bejubeln Auswärtssieg

Von: Robert M. Frank

Die Unterhachinger Volleyballerinnen feierten einen 3:2-Zweitliga-Auswärtssieg beim VC Wiesbaden II. © bro

Haching gewinnt 3:2 beim VC Wiesbaden II

Unterhaching – Die Volleyballerinnen des TSV Unterhaching haben in Wiesbaden den ersten Auswärtssieg der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga Süd gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich beim VC Wiesbaden II mit 3:2 (25:17, 15:25, 25:22, 20:25, 15:10) durch.

Die aufgrund von Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle nur mit zehn Spielerinnen nach Hessen angereisten Hachingerinnen fanden nach einer über 400 Kilometer langen Anreise mit zwei Neunsitzer-Bussen gut in das Spiel vor rund 100 Zuschauern hinein. Vor allem ein druckvoller Aufschlag sicherte den Hachinger Hasen gegen die Bundesliga-Reserve aus der hessischen Landeshauptstadt zahlreiche Punkte. Diesen Druck konnte die Mannschaft von Trainer Maximilian Siebold im zweiten Durchgang dann allerdings nicht mehr durchhalten. „Sobald der Aufschlag-Druck weg war, ist Wiesbaden sofort da gewesen“, meinte Siebold.

Zudem führten viele Eigenfehler des TSV dazu, dass die Heimmannschaft deutlich davonzog und den Satz für sich entschied. Im darauffolgenden Satz konnten die Hachingerinnen den Spieß zunächst noch einmal umdrehen und erneut mit 2:1 nach Sätzen in Führung gehen. Doch danach schlich sich wieder eine zu passive Herangehensweise bei den Gästen ein, die im vierten Satz eine zwischenzeitliche 8:5-Führung zur ersten technischen Auszeit nicht in einen Sieg ummünzen konnten. Erst der gewonnene Tiebreak brachte den Aufsteiger und seine in der kompletten Partie mit sehr starken Sprungaufschlägen glänzende Spielerin Celina Krippahl auf die Siegerstraße.

In der Tabelle der 2. Bundesliga Süd liegt der Aufsteiger mit sechs Punkten nach fünf Spielen auf dem achten Platz.