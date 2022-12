TSV Unterhaching: Wichtiger Sieg der Volleyballerinnen

Von: Robert M. Frank

Teilen

Es läuft bei den Volleyballerinnen des TSV Unterhaching. Am Wochenende feierten sie den zweiten Zweitliga-Sieg in Folge. © Robert Brouczek

2. Volleyball-Bundesliga_ Damen des TSV Unterhaching schlagen SV Karlsruhe-Beiertheim mit 3:1-

Unterhaching – Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Unterhaching haben ihr letztes Heimspiel vor der Winterpause gewonnen. Die Hachingerinnen gewannen in der Bayernwerk-Arena gegen den SV Karlsruhe-Beiertheim mit 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 32:30). Mit dem Sieg gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga Süd errang die Mannschaft von TSV-Trainer Maximilian Siebold einen wichtigen Erfolg. Der Aufsteiger hat sich damit auf dem ersten Abstiegsrang einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten herausgespielt.

Dabei war Siebold gegen Karlsruhe nicht immer einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Teilweise war ich zufrieden“, sagte Siebold. „Manchmal waren wir aber auch fahrlässig.“ Letzteres traf insbesondere auf das Ende des ersten Satzes zu. Die Hachinger Hasen führten bereits mit 21:17 und gaben dann den Durchgang doch noch aus der Hand. „Da sind wir zu nachlässig geworden“, monierte Siebold. Allerdings fing sich seine Mannschaft dann wieder.

In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang brachte den TSV Unterhaching auch eine längere Pause gegen Satzende nach einer schweren Knieverletzung der Gäste-Spielerin Inga Kizele nicht aus der Ruhe. Die Heimmannschaft um die stark aufgelegte Außenangreiferin Milena Geist hatte nun zu ihrem Spiel gefunden und gewann den dritten Durchgang klar.

Der heiß umkämpfte vierte Satz geriet dann kurz vor der Ziellinie zu einer großen Zitterpartie. Siebolds Team vergab mehrere Matchbälle und konnte erst nach mehreren abgewehrten Satzbällen der Gäste beim Spielstand von 31:30 den entscheidenden Punkt zum Spielgewinn erzielen – ausgerechnet nach einer sehr strittigen Schiedsrichterentscheidung, was am Ende die Gäste noch einmal in Rage brachte.

Während sich bei den Gästen Frust breitmachte, kam bei Siebold zumindest hinsichtlich des Ergebnisses aus dem Spiel mit Höhen und Tiefen ausnahmslos Freude auf. Und auch mit dem Blick auf die Bilanz nach dem letzten Heimspiel des Jahres konnte der TSV-Trainer gut leben: „Wir sind auf jeden Fall mit den bisherigen Spielen in der Hinrunde zufrieden. Mit 15 Punkten sind wir gut dabei.“

Bei einem Erfolg in der kommenden Woche im S-Bahn-Derby auswärts gegen den auf dem ersten Abstiegsplatz liegenden SV Lohhof läge der TSV dann im Rennen um den Klassenerhalt in der ersten Saison nach dem Aufstieg sogar sehr gut im Rennen.