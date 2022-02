TSV-Volleyballerinnen auf Zweitligakurs

Von: Christian Amberg

VOLLEYBALL – 3. LIGA: Hachings Damen haben viele Trümpfe in der Hand.

Unterhaching – Weiter auf Aufstiegskurs, aber nun mit den ersten beiden Rückschlägen im Gepäck: Das ist die Bilanz der Unterhachinger Volleyballerinnen nach zwei Dritteln der Saison in der Dritten Liga Ost. Das Team von Trainer Max Siebold musste zuletzt im Spitzenspiel gegen den neuen Tabellenführer VC DJK München-Ost/Herrsching eine glatte 0:3-Niederlage einstecken und blieb damit im 10. Saisonspiel erstmals ganz ohne Punkte. In Sachen Zweitliga-Aufstieg könnte sich in der kommenden Woche dennoch schon Entscheidendes tun.

Und das hat gar nichts mit den sportlich noch bevorstehenden Aufgaben zu tun. Am Dienstag ist Stichtag für die Einreichung der Lizenzunterlagen für die Zweite Liga. Klar ist: Unterhaching will sich definitiv um eine Lizenz bewerben, auch wenn aktuell auf finanzieller Seite noch nicht alle Anforderungen hundert Prozent erfüllt sind. Ob die Hauptkonkurrenten München-Ost/Herrsching und Dresden sich auch um einen Platz in der Zweiten Liga bewerben, ist dagegen völlig offen und dem Vernehmen nach eher unwahrscheinlich. Darüber würde am Mittwoch Klarheit herrschen. Die ersten drei der Schlusstabelle hätten Aufstiegsrecht, sofern sie eine Lizenz beantragt haben. Verzichtet der Erste, könnte der Zweite nachrücken, abschließend würde der Tabellen-Dritte gefragt. Möglich also, dass zum Aufstieg sogar Rang drei reichen würde.

Das Ziel Aufstieg hat Unterhaching auch nach zwei Niederlagen und dem Verlust der Tabellenführung nicht aus den Augen verloren, ebenso wenig will man mit möglichen Szenarien bezüglich der Lizenzanträge rechnen. „Es ist schon etwas enger geworden“, beurteilt TSV-Trainer Max Siebold die Lage, „es müssten jetzt die Konkurrenten Punkte abgeben, dass wir Erster werden. Es ist also deutlich schwieriger als vor ein paar Wochen, aber wir bleiben dran. Aufgeben werden wir sicher nicht.“

Die Tabelle hat nach wie vor ein ziemlich schiefes Bild. Während der Spitzenreiter schon zwölf Saisonspiele (27 Punkte) auf dem Konto hat, sind es bei den Hachingerinnen mit aktuell 23 Punkten erst zehn, der Tabellendritte Dresden konnte sogar erst sieben Partien absolvieren. Die Sächsinnen (20 Punkte) sind damit wegen der ausstehenden Nachholspiele auch voll im Titelkampf dabei und hatten dem TSV im Januar auch die erste Niederlage in einem packenden Fünf-Satz-Match abgerungen.

Fünf ausstehende Auswärtsspiele

Auf den Heimvorteil auf der Zielgeraden der Saison kann Haching nun übrigens nicht mehr bauen. Bis auf das Anfang Februar ausgefallene Duell mit Eibelstadt stehen nur noch fünf Auswärtsspiele an.

Bange ist dem Team dennoch nicht: Die bisherigen beiden Pleiten kassierte der TSV zu Hause. Nach drei Wochen Pause – die Partie in Augsburg fiel wegen Corona-Infektionen aus – treten die Hachingerinnen am Samstag (19.30 Uhr) beim Ex-Zweitligisten Sonthofen an. Was sie da erwartet, ist für Trainer Siebold schwer einzuschätzen: „Es wird sicher ein spannendes Spiel. Ob sie ein paar ihrer zweitliga-erfahrenen Spielerinnen dabeihaben, weiß man im Vorfeld nie.“ Nach den beiden Niederlagen sollte statt Unsicherheit beim TSV nun aber das Motto „Jetzt erst recht“ vorherrschen. „Wir sind ja nicht schlechter geworden“, sagt der Coach.