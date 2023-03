TTC Garching vor fünftem Aufstieg in sechs Jahren

Von: Patrik Stäbler

Perfektion an der Platte: Die Garchinger (v.l.) Robert Eder, Felix Rinderer, Florian Obermeier, Nguyen-Bang Vu, Stefan Seyffarth und Andy Berger liegen voll auf Kurs Verbandsliga. So hochklassig hat der TTC noch nie gespielt. Künftig stehen nur noch vier statt sechs Spieler an der Platte © GeraLd Förtsch

Tischtennisteam kann am Samstag gegen Kranzberg Meisterschaft perfekt machen

Garching – Die Heimpartie des TTC Garching gegen die DJK Altdorf II ist kurzfristig um eine Stunde nach hinten verlegt worden – und doch können sich die gastgebenden Tischtennisspieler nach dem Duell in der Landesliga Ostsüdost noch zum Abendessen samt Siegesbier zusammensetzen. Denn um den Gegner mit 9:1 abzufertigen, benötigt der Tabellenführer gerade mal 100 Minuten.

„Allerdings war Altdorf auch ersatzgeschwächt“, sagt TTC-Kapitän Andy Berger über den Sieg im Rekordtempo. „Von daher war schon vor dem Spiel relativ klar, dass wir gewinnen werden.“ Tatsächlich verlieren die Hausherren lediglich eines der drei Doppel, ehe Stefan Seyffarth, Florian Obermeier, Robert Eder, Felix Rinderer, Andy Berger und Nguyen-Bang Vu ihre Einzel allesamt gewinnen und dabei bloß zwei Sätze abgeben. Den Schlusspunkt setzt abermals Stefan Seyffarth im Duell der topgesetzten Spieler beider Klubs: Nach leichten Startproblemen gewinnt der Garchinger mit 3:1 und besiegelt so einen ungefährdeten 9:1-Erfolg.

Durch den Sieg verteidigt der TTC seine Tabellenführung und erarbeitet sich obendrein drei Matchbälle, um den nächsten Aufstieg perfekt zu machen – es wäre bereits Nummer fünf binnen sechs Jahren. „Wir haben uns schon vor der Saison als einer der Titelaspiranten gesehen“, sagt Andy Berger. Schließlich konnten die Garchinger nach dem jüngsten Aufstieg nicht nur ihr Erfolgsteam beisammenhalten, sondern in Stefan Seyffarth auch einen „sehr starken Neuzugang“ verpflichten, so der Kapitän.

Tatsächlich holte die Nummer eins diese Saison bisher 22 Siege in 25 Einzeln – eine beeindruckende Bilanz, der lediglich der an Drei gesetzte Robert Eder nahekommt (17:2). Dieses Duo hat somit maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Garchinger, die bislang zwölf Siege eingefahren und bloß eine Niederlage gegen den TSV Isen kassiert haben. Dieser kämpft aktuell mit dem MTV Ingolstadt III um den Relegationsplatz, jedoch haben beide Klubs bereits fünf Minuspunkte mehr auf dem Konto als der TTC.

Somit liegen die Garchinger voll auf Kurs in Richtung Verbandsliga – eine Sphäre, in die der Verein noch nie in seiner Historie vorgestoßen ist. Dennoch wäre Andy Berger auch eine Spielklasse höher nicht bange, sagt er. „Ich denke, dass wir im guten Mittelfeld mitspielen könnten.“ Unabhängig von einem möglichen Aufstieg müssen die Garchinger ab nächster Saison mit einer einschneidenden Umstellung zurechtkommen. So werden die Teams nur noch aus vier statt bisher sechs Spielern bestehen – dies sieht eine Reform des Verbands vor, deren Umsetzung in den finalen Zügen liegt.

„Wir sind eine der letzten Ligen im Bezirk Oberbayern, die noch mit Sechser-Mannschaften spielt“, sagt Andy Berger. Dass dies nun umgestellt wird, „dürfte uns aber nicht beeinträchtigen“, schätzt der Kapitän. Bevor sich seine Kollegen und er aber über die nahende Schrumpfkur Gedanken machen, wollen sie erst mal den Aufstieg perfekt machen. Die erste Chance dazu bietet sich am Samstag um 18 Uhr, wenn der TTC den TSV Kranzberg empfängt. Auf Vorbereitungen für eine mögliche Aufstiegsfeier habe er bewusst verzichtet, sagt Andy Berger. „Kranzberg ist sehr stark aufgestellt“, warnt der Kapitän. „Da müssen wir Vollgas geben.“ Ohnehin werde in der Halle viel los sein, glaubt Andy Berger. Und sollte es am Ende tatsächlich klappen mit dem Aufstieg, „dann werden wir sicher das eine oder andere Kaltgetränk auftreiben.“ ps

