Turnen: Haching-Stars national ganz oben

Marcel Nguyen und Felix Remuta haben bei den Deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin zusammen sechs Medaillen gewonnen. Damit machten die beiden den TSV Unterhaching zum erfolgreichsten Verein dieser Titelkämpfe.

Unterhaching/Berlin– Marcel Nguyen und Felix Remuta boten bei den deutschen Meisterschaften hervorragende Leistungen und holten drei Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze. Beim Mehrkampf musste sich Marcel Nguyen mit 82,350 Punkten nur knapp dem Hannoveraner Andreas Toba (83,100 Punkte) geschlagen geben (wir berichteten). Felix Remuta belegte mit 78,900 Punkten den 6. Platz in der Mehrkampfwertung. Ein Absteiger am Seitpferd kostete ihn leider einige Plätze, was aber seine Gesamtleitung keinesfalls schmälern soll.

Durch ihre Topleistungen im Mehrkampf konnten sich beide Turner für mehrere Gerätefinals qualifizieren. Und hier lief es hervorragend. Am Boden holte sich Nguyen den Titel (wir berichteten)und Remuta verpasste nur hauchdünn einen Platz auf dem Podest (4. Platz). An den Ringen gelang Nguyen Marcel „eine perfekte Übung“ (TSV-Abteilungsleiter Oskar Paulicks), was ihm die Bronzemedaille einbrachte.

Am Sprung zeigte Felix Remuta als Titelverteidiger seine ganze Klasse. Ihm gelangen zwei nahezu perfekte, schwierige Sprünge, womit er eindrucksvoll seinen Titel an diesem Gerät verteidigen konnte. Am nächsten Gerät, dem Barren, ließ Marcel Nguyen keine Zweifel aufkommen, wer der beste deutsche Barrenturner ist. Er sicherte sich auch hier mit einer makellosen, schwierigen Übung den Titel. Auch Felix Remuta, der als Nachrücker für Andreas Brettschneider ins Finale gekommen ist, machte seine Sache sehr gut. Beinahe wäre ihm eine kleine Sensation gelungen und er hätte Andreas Toba noch die Bronzemedaille weggeschnappt. Am Ende belegte er auch hier Rang vier.

Am Königsgerät, dem Reck, sicherte sich Marcel Nguyen mit Platz drei seine insgesamt fünfte Medaille bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften.

Ein Blick auf den Medaillenspiegel zeigt, dass er damit der erfolgreichste Turner in Berlin war. Zusammen mit der Goldmedaille am Sprung durch Felix Remuta war der TSV Unterhaching der mit Abstand erfolgreichste Verein. „Wenn man jetzt noch bedenkt, dass unser Topturner Lukas Dauser verletzungsbedingt nicht antreten konnte, wäre das Ergebnis vermutlich noch viel deutlicher ausgefallen“, so Paulicks in einer Pressemitteilung.

Man darf gespannt sein, wen der Bundestrainer neben Marcel Nguyen für die Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart nominieren wird. Wenn Lukas Dauser bis dahin wieder voll einsatzfähig ist, hat er sicher gute Chancen, nominiert zu werden. Und auch Felix Remuta als absolutem Boden- und Sprungspezialist werden gute Chancen eingeräumt, wenn er seine Fußverletzung, die ihn auch bei der Deutschen Meisterschaft noch etwas gehandicapt hat, bis dahin auskurieren kann. mm