Überragender FC Deisenhofen Bayernliga-Meister

Futsal

Der FC Deisenhofen hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Futsal-Bayernliga gesichert. Jetzt geht es um den Aufstieg in die Regionalliga.

Deisenhofen– Als der Schiedsrichter abpfiff und der Erfolg damit perfekt war, läuteten die Kuhglocken. Die Deisenhofner spieler lagen sich in den Armen und waren glücklich. Soeben hatte sich der der FC Deisenhofen mit einem souveränen 17:4-Sieg beim SSV Jahn Regensburg II vorzeitig den Titel in der höchsten bayerischen Futsal-Spielklasse gesichert.

Die von Thomas Dötsch trainierten Deisenhofner haben in der laufenden Saison alle bisherigen neun Spiele bei einem überragenden Torverhältnis von 108:21 gewonnen und ist von der Konkurrenz nun nicht mehr einzuholen. „Es ist ein richtig tolles Gefühl, dass wir jetzt Meister sind. Wir wussten natürlich schon vor der Saison, dass wir eine gute Mannschaft haben, und wollten oben mitspielen. Dass es dann aber so souverän wird, hätten wir nicht gedacht. Vor allem, weil die meisten Gegner für uns Neuland waren“, sagte Trainer Thomas Dötsch kurz nach dem feststehenden Titelgewinn.

Auch Michael Tittmann, Spielleiter der Futsal-Bayernliga, und im Verbandsspielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für den Bereich Futsal verantwortlich, zeigte sich von der souveränen Vorstellung des FCD beeindruckt: „Was der FC Deisenhofen in dieser Saison bisher geleistet hat, war wirklich eindrucksvoll. Von daher ist die Meisterschaft in meinen Agen auch völlig verdient. Meinen herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich, dass die qualitativ beste Mannschaft den Titel geholt hat und wünsche Deisenhofen nun alles Gute für die anstehende Relegation.“

Durch die Meisterschaft hat sich der FC Deisenhofen für die Relegation zur Futsal-Regionalliga Süd qualifiziert. Gegner ist dabei der Meister der Futsal-Hessenliga, der SV Dersim Rüsselsheim. In Hin- und Rückspiel wird im Europapokal-Modus der Aufsteiger in die Regionalliga Süd ermittelt.

Das Hinspiel findet am 11. März um 20 Uhr in der Sportschule Oberhaching statt, das Rückspiel wird eine Woche später (18. März, 15 Uhr) in Rüsselsheim ausgetragen.

Dötsch sieht der Relegation mit Freude entgegen. „Natürlich wollen wir jetzt auch aufsteigen. Das ist schon unser Ziel. Allerdings kennen wir den Gegner bisher nur aus Erzählungen und wissen nicht wirklich, was auf uns zukommt. Rüsselsheim geht es aber nicht anders. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir die Spiele sehr offen gestalten werden. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt.“

Zuvor hatte sich der SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal bereits die Meisterschaft in der Regionalliga Süd gesichert. Auch gegen Lavin Stockstadt gab sich der Tabellenführer auswärts keine Blöße (11:1) und kommt damit zwei Spieltage vor Saisonende auf die perfekte Bilanz von 48 Punkten aus 16 Spielen. „Das ist ein grandioses Gefühl. Wir dürfen jetzt aber nicht nachlassen und werden weiter hart arbeiten. Unser Ziel ist es, die Deutsche Futsal-Meisterschaft zu gewinnen“, blickt Spielertrainer Lucas Kruel voraus. Das Viertelfinale wird am 25. und 26. März ausgetragen. Der Gegner steht noch nicht fest. „Natürlich freue ich mich, dass der Regionalliga-Meister aus Bayern kommt. Die Regensburger Mannschaft hat eine sehr hohe Qualität. Ich bin sicher, dass sie auch bei der Deutschen Futsal-Meisterschaft mit jedem Team mithalten kann“, sagte Michael Tittmann.