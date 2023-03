Umbruch bei den Haar Disciples

Von: Patrik Stäbler

Es geht wieder los bei den Haar Disciples. Zac Treece (vorne) ist freilich nicht mehr dabei. © Dieter Michalek

Bundesliga-Saisonstart mit vielen Fragezeichen.

Haar – Zum Start in die neue Bundesligasaison könnte es für die Haar Disciples keinen passenderen Gegner geben als Hünstetten Storm. Denn der Klub aus Südhessen ist nicht nur Aufsteiger, sondern hat am Samstag ab 12 Uhr vor eigenem Publikum auch seinen ersten Auftritt überhaupt in der Belle Etage des deutschen Baseballs. So viel Neuland passt wiederum zur Situation bei den Disciples, denn sie haben im Winter einen veritablen Umbruch durchlebt.

So hat sich nicht nur Alex Tufts nach drei Saisons als Disciples-Coach aus privaten Gründen zurückgezogen – der 33-Jährige wird im Mai erstmals Vater. Sondern in Daniel Patrice und Titus von Kapff haben sich auch der stärkste Schlagmann der Haarer sowie einer ihrer Startwerfer verabschiede – Ersterer nach Regensburg, Zweiterer nach Paderborn. Und damit nicht genug: In David Dinski ist eine weitere Stammkraft zum großen Nachbarn nach Regensburg gewechselt; überdies werden Import-Pitcher Zac Treece, Konsta Kurikka, Enzo Muschik und Francisco Riestra ebenfalls nicht mehr das Disciples-Trikot tragen.

Angesichts dieser Fülle an Abgängen, darunter mehrere absolute Leistungsträger, mutet es erst mal verwegen an, wenn Sportdirektor William Thorp sagt: „Ich bin überzeugt, dass unser Kader stärker ist als letztes Jahr.“ Wobei der Kanadier einschränkt: „Es wird viel davon abhängen, wie schnell wir uns als Team finden.“

Schließlich haben die Haarer ganze sechs neue Spieler verpflichtet. Als Import-Pitcher für die zweite Partie eines Spieltags wurde dabei der 1,90 Meter große und 110 Kilo schwere US-Amerikaner Stephen Norrell geholt. Ebenfalls neu in Haar sind Nick Miceli, der vom Meister Bonn Capitals gekommen ist, sowie der Kanadier Alex Ashby, Justin Olic von den Hamburg Stealers, Pitcher Tom Krüger vom Ligarivalen Ulm Falcons und Lukas Bickel, der vorige Saison bester Schlagmann der österreichischen Liga war.

Dazu kommen jene Nachwuchskräfte aus der vereinseigenen Disciples Academy wie Daniel Jagr, Adriano Penzkofer und Daniel Wolf, die heuer noch mehr Verantwortung übernehmen sollen. Diese Talente weiterzuentwickeln ist eine der Hauptaufgaben des neuen Trainers, der ein alter Bekannter ist: Ryan Saunders, den alle nur Boomer nennen, hat bislang die Reserve des Klubs betreut und ist als Tufts-Nachfolger nun für das Bundesligateam verantwortlich. In dieser Funktion wird der US-Amerikaner am Samstag sein Debüt geben – mithin noch eine weitere Premiere in Hünstetten. Altbekannt sind dagegen die Ziele in Haar. „Wir wollen in einer starken Süd-Gruppe wieder in die Playoffs“, sagt Sportdirektor William Thorp. Und zum Saisonstart beim Aufsteiger sollen gleich mal die ersten beiden Siege her, wenngleich Thorp pflichtschuldig warnt: „Wir werden den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.“

Kader

Alex Ashby, Lukas Bickel, David Buchner, Sean Cowan, Jan Endrejat, Daniel Jagr, Tom Krüger, Simon Lechner, Nick Miceli, Callum Murphy, Stephen Norrell, Justin Olic, Adriano Penzkofer, Josef Rosenthal, Nils Schmidt, Lukas Steinlein, Nateshon Thomas, William Thorp, David Wallace, Simon Weinsteiger, Daniel Wolf.