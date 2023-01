Fabio Aiello - der Coach, dem die Ringer folgen

Von: Nico Bauer

Teilen

Fabio Aiello erklärt seinen Lieblingssport und erobert damit die Ringerwelt. Der Cheftrainer des SC Isaria Unterföhring filmt Techniken und Griffe des Kraftsports und veröffentlicht diese auf seiner Homepage (www.wrestlingcoachfab.com) sowie den Videokanälen von Youtube und Instagram. Dort hat er im November 2022 bereits die Schallgrenze der 100 000 Follower gerissen.

Unterföhring – 102 000 Menschen folgen dem 35-jährigen Unterföhringer inzwischen, der sich als „Wrestling Coach aus Leidenschaft“ vorstellt. Immer wieder werden Techniken vorgestellt und die wichtigen Handgriffe erläutert. Aiello widmet sich auch den großen Turnieren mit den Besten der Welt und analysiert, wie die entscheidenden Wertungen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen zustande kommen.

Der ursprüngliche Antrieb zum eigenen Videokanal war es, „dass sich auch ein kleiner Trainer viele Gedanken macht“. Und als die Coronapandemie 2020 ein Training vor Ort nicht zuließ, habe er in erster Linie einen Anreiz für die Jugend schaffen wollen, verbunden mit der Hoffnung, den Nachwuchs nicht zu verlieren.

Im Unterföhringer Training ist es mittlerweile ein Teil des Trainingsbetriebs, diese Videos aufzunehmen. Und der Physiotherapeut Fabio Aiello ist in seinem Element: „Mein wohl größter Erfolg während der aktiven Zeit jedoch war die Erkenntnis zu erlangen, für etwas wirklich zu brennen und eine Leidenschaft zu entwickeln. Das Coachen!“

Zur Person

Fabio Aiello ist in München geboren und aufgewachsen. Er stand im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal als Aktiver auf einer Ringermatte und sammelte in seiner Karriere einige Landesmeisterschaften, erkämpfte Medaillen bei den deutschen Jugendmeisterschaften und schaffte es mit seinem Team als Aktiver bis in die Zweite Bundesliga. Der staatlich geprüfte Physiotherapeut betreut die Isaria-Männer seit 2013. In kürzester Zeit durchlief er sämtliche Ausbildungen unter dem Dach des Deutschen Ringer-Bundes und ist A-Lizenz-Inhaber. (lüh)