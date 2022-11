Unterföhringer Ringer-Coach Fabio Aiello wird Bundestrainer

Von: Nico Bauer

Wer aus dem Kreis fliegt oder mit dem Körper im Sand landet, hat verloren: Unser Bild zeigt eine Szene von den 1. Deutschen Meisterschaften im Beachwrestling in Hallbergmoos © Jörg Richter (RSM)

Was für ein Ritterschlag! Unterföhrings Ringertrainer Fabio Aiello wurde zusammen mit dem saarländischen Landestrainer Kai Nöster zum Bundestrainer-Duo im Beachwrestling gekürt. Der Sport könnte schon bald olympisch werden.

Unterföhring – Beachwrestling erinnert in vielen Teilen an Beachvolleyball, das zur Party- und Eventvariante des klassischen Hallensports wurde. Das Ringen im Sand findet in einem Kreis mit sieben Metern Durchmesser statt und hat ganz einfache Regeln. Es gibt keinen Bodenkampf und die einfachsten Regeln. Ringer punkten, wenn man den Gegner zu Boden bringt oder dieser den Kreis verlässt. „Die Regeln sind schnell erklärt und leicht zu verstehen“, sagt Aiello, der mit seinen Unterföhringern heuer schon Ausrufezeichen setzte. Manuel Berger wurde Deutscher Meister, Andreas Walter Dritter und auch Laurin Huber machte schon gute Kämpfe im Sand.

Fabio Aiello , der Coach des SC Isaria Unterföhring, ist jetzt auch Bundestrainer der Beachwrestler. © Aiello

Der Honorar-Bundestrainer Fabio Aiello muss nun etwas aufholen, was der Deutsche Ringerbund etwas verschlafen hat. Andere Nationen sind schon deutlich weiter beim Aufbau der Variante und damit gerüstet für die Richtungsentscheidung in zwei Jahren. 2024 wird final beschlossen, ob Beachwrestling 2028 in Los Angeles olympisch wird. Angesichts der Entwicklung hin zu jungen Trendsportarten stehen die Chancen gut. Gerade Ringen ist bei Olympia besonders als eine der ältesten Sportarten des Wettkampfprogramms, aber eben auch ein etwas verstaubtes Urgestein. Es gibt genug Beispiele, wenn bei zwei Weltklasseringern mit 120 Kilogramm nicht ansatzweise eine Wertung möglich ist.

Beachwrestling kann auch für Judoka interessant werden

Der Unterföhringer Trainer wird sich nun bei den künftigen Meisterschaften in den Bundesländern und auf nationaler Ebene die Beachwrestler ansehen. Er hat aber auch im Hinterkopf, dass der Kampf ohne Bodensituationen auch für Judoka spannend sein kann. Und vor Ort in Unterföhring könnte ein Bundesleistungszentrum entstehen. Mit der Ringerhalle und dem Kraftraum hat der SC Isaria einzigartige Sportbedingungen und bräuchte neben der Halle noch einen Beachbereich, wenn man Lehrgänge abhalten möchte. In der Vergangenheit nutzten die Ringer in Unterföhring für das Training die Beachvolleyball-Plätze, „aber wir wollen den Volleyballern nichts wegnehmen“.

Beachwrestling ist locker von Badehose bis Schlabbershorts

Auf der großen Bühne des Sports hoffen die besten Ringer der Welt schon, etwas Öffentlichkeit von den Volleyballern abzubekommen. Beachwrestling ist locker von Badehose bis Schlabbershorts und soll auch mit DJ und einer Riesenparty um den Sandkreis herum trendig, peppig, cool sein. Den deutschen Ringern ist nicht entgangen, dass heuer bei den European Championships Beachvolleyball eine Dauerparty war, obwohl die deutschen Teams mit den Medaillenvergaben nichts zu tun hatten. „Klar hätten wir auch gerne eine solche Entwicklung“, sagt Fabio Aiello. Der Neu-Bundestrainer freut sich auf den Honorarjob und weiß, dass seine Wichtigkeit im deutschen Ringen mit der Olympia-Entscheidung in zwei Jahren über Nacht um ein Vielfaches steigen könnte. (NICO BAUER)