Valentin Zapf peilt EM-Start an

Von: Patrik Stäbler

„Es ging stetig bergauf“: Valentin Zapf belegt in der Bundesliga mit Wetzigau den dritten Platz. © Imago

Der Aschheimer Turner Valentin Zapf bleibt Unterföhring und seinem Coach Zoltan Csuka treu, obwohl ihm ein Wechsel an einen Bundesstützpunkt angeboten wurde. Nachdem er mit dem TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau den dritten Platz in der Bundesliga belegt hat, liegt das ganze Augenmerk des 20-Jährigen jetzt auf der Quali für die Europameisterschaft im April.

Unterföhring/Aschheim – So nervös wie diesmal im kleinen Finale um die Deutsche Meisterschaft ist Valentin Zapf selten zuvor gewesen – und das, obwohl der Turner aus Aschheim gar nicht selbst an die Geräte ging. Schließlich hatte sich der für den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau startende 20-Jährige eine Woche vor dem Duell um Bronze mit Corona infiziert. Zwar war sein Test kurz vor dem Wettkampf wieder negativ. „Aber aus Rücksicht auf meine Gesundheit habe ich schweren Herzens auf einen Start verzichtet“, sagt Zapf.

Die Veranstaltung selbst wollte er sich aber nicht entgehen lassen. Und war der Aschheimer in der Ulmer Arena quasi als Betreuer mit dabei, half seinen Teamkollegen, feuerte sie an und zitterte mit ihnen bis zum Schluss – schließlich wurde der Wettkampf gegen den KTV Straubenhardt erst am letzten Gerät entschieden, dem Reck. „Als Betreuer war ich nervöser, als ich es als Turner gewesen wäre“, sagt Zapf. „Weil man selbst keinen Einfluss auf den Ausgang nehmen kann.“

Doch auch ohne seine Mithilfe behielt Wetzgau mit 37:27 die Oberhand und konnte sich über Bronze freuen – zumindest ein Trostpflaster, nachdem das Team am letzten Wettkampftag den Sprung ins Finale hauchdünn verpasst hatte. „Das war für uns ein Rückschlag“, räumt Zapf ein, dessen Mannschaft im Vorjahr noch DM-Silber geholt hatte. „Danach waren wir erst mal alle sehr enttäuscht.“ Doch pünktlich zum kleinen Finale seien seine Kollegen wieder „total motiviert“ gewesen – mit ein Grund, weshalb es am Ende zum dritten Platz reichte.

Mit seinem persönlichen Abschneiden in diesem Bundesligajahr sei er zufrieden, sagt Valentin Zapf. Gerade in der zweiten Saisonhälfte habe er viele Einsätze bekommen und gute Leistungen gezeigt. „Es ging eigentlich stetig bergauf“, freut sich Zapf, der bei 26 Einsätzen 27 Scorerpunkte für sein Team holte.

Nun ist die Bundesligasaison jedoch Geschichte und der Aschheimer richtet seinen Blick nach vorne – allen voran auf die Europameisterschaft im April. Um ein Ticket für die EM in der Türkei zu lösen, muss sich Zapf bei zwei Qualifikationswettkämpfen gegen die nationale Konkurrenz durchsetzen. „Nachdem es dieses Jahr leider nicht gereicht hat, will ich das diesmal schaffen“, betont er.

Schließlich geht es bei der EM und den folgenden internationalen Wettkämpfen bereits um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris – mithin das große Ziel des 20-Jährigen, der bei Meisterschaften für den TSV Unterföhring startet. Und in dessen Halle wird Valentin Zapf unter Anleitung seines Coaches Zoltan Csuka auch weiterhin trainieren, obschon ihm kürzlich ein Wechsel an einen Bundesstützpunkt angeboten wurde. „Aber ich habe mich entschieden, in Unterföhring zu bleiben“, sagt er. „Ich habe dort alles, was ich brauche – vor allem meinen Trainer und eine Halle, die mit die beste in ganz Deutschland ist.“

In Unterföhring möchte Valentin Zapf also in den nächsten Wochen und Monaten die Grundlage für einen EM-Start legen und zugleich seinem Traum von Olympia näher kommen. Parallel dazu will er auch abseits des Sports seinen Weg gehen. So werde er vermutlich zum Sommersemester ein Studium beginnen. In welche Richtung es gehen soll, habe er noch nicht entschieden, sagt der 20-Jährige. „Aber ich würde jetzt gerne mit dem Studium anfangen. Damit ich nach meiner Sportkarriere nicht mit leeren Händen dastehe und nicht weiß, wie’s weitergehen soll.“ (PATRIK STÄBLER)